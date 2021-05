Dividendos, comprovantes de dividendos anteriores e pagamentos de maio. Na Bolsa de Valores de Nova York, os comerciantes voltam ao trabalho

Cuidado

Segunda-feira, 10 de maio

Conselho para o trimestre anual: Encontram-se os conselhos de administração do Popolare Sondrio, Bff bank, Brembo, Fiera Milano, Giglio Group, Gvs, Illimity Bank, Pharmanutra e Valsoia.

Reuniões corporativas: As reuniões de Ross, Bopolari Sondrio, Leonardo e Panca Intermobiliari estão sendo realizadas de forma anticovid.

Retorno anteriorPara Avio (0,285 € por ação), Equita (0,1), Esprinet (0,54), Franchi Umberto Marmi (0,241). Gefran (0,26), Industrie Chimiche Forestali (0,14), Labomar (0,11), Marzocchi Pompe (0,06) Net Insurance (0,83), Openjobmetis (0,11), Orsero (0,2), Piovan (0,13), Piteco (0,15), Reno de Medici (0,014), Sicit (0,55), Sitting (0,28), Electronic Text Solutions (0,04), Webuild (0,055 Simples, 0,055 Saving), Zignago Vetro (0,36). Para todas as datas de pagamento é 12 de maio.

Relatório PandêmicoEm Genebra, os especialistas apresentam as conclusões do relatório da OMS sobre a disseminação mundial da infecção.

Africano Summit: A cúpula do financiamento econômico do continente é realizada em Paris.

Resultados japoneses: Dados anuais divulgados para a Panasonic.

OntemA primeira Feira Internacional de Produtos de Consumo da China, que foi inaugurada em Haikou, capital da Província de Hainan, no sul da China, terminou no sétimo dia, com 648 empresas estrangeiras e 1.365 marcas de 69 países.

Obrigações parisiensesO Tesouro francês emite títulos de três, seis e doze meses.

Grite para o públicoA Bolsa de Valores de Nova York permite que a Bolsa de Valores de Nova York volte aos negócios na presença de negociantes da bolsa de valores.

Os banqueiros estão conversando: Um discurso de Charles Evans do Federal Reserve Bank de Chicago é devido.

Estimativas de inflação nos Estados Unidos: Dados de abril (estimados em 3,3%) são esperados após altas em março (3,2%) e fevereiro (3,09%).

Terça-feira 11 de maio

status: Produção Industrial de março e Nota Econômica Mensal de abril.

Primeiro quarto: Aprovado por Aedes, Avio, Banca Intermobiliare, Banca Generali, Mediolanum, Dea Capital, Edison, Ferragamo, Finecobank, Italmobiliare, Mediaset, Mediobanca, Neodecortech, Poste Italiane, Prima Industrie, Rcs Mediagroup, Safilo, Saras e Snam.

Encontros: Acionistas reúnem-se no Popolare Sondrio.

Fim da veiculação: Último dia para ingressar na operação Antares Vision com o objetivo de aceitar o chip Star no mercado de MTA.

A Rainha fala: Em Londres, Elizabeth II se dirigiu ao Parlamento para apresentar as prioridades do governo de Boris Johnson.

Índice de confiança alemão: O Índice Zew mede as perspectivas para a economia nos próximos seis meses, começando com o sentimento de analistas dos setores bancário e manufatureiro. A estimativa é um número decrescente.

Energia e materiais: O relatório mensal da OPEP sobre o petróleo é divulgado em Paris.

De Tóquio: Mitsubishi e Nissan apresentam seus resultados anuais.

Magia: A coleção de arte e móveis do apartamento Kenzo está em leilão.

Joias da família: Um leilão do maior rubi da Caxemira já está em leilão.

Trimestral: Chegam os resultados da Thyssenkrupp alemã (segundo trimestre) e da Nissan japonesa (anual).

Empresa de mercado: A reunião pública da Euronext realizar-se-á em Paris, que acaba de assumir o controlo da bolsa italiana, e seguir-se-á uma conferência de analistas.

Cambridge: Assembleia de acionistas da AstraZeneca.

Discursos de banqueiros: Barlano Andrew Bailey (Banco da Inglaterra), Boy John Williams, Lyle Brainard e Mary C. Daly (Federal Reserve).

Quarta-feira 12 de maio

Títulos do governo: Robôs são colocados em leilão

Um grupo de diretores: Os conselhos de Acea, Acsm Agam, Banca Carige, Biesse, Carraro, Cerved, De Longhi, Digital Bros, Emak, Falck Renewables, Guala Closures, Hera, Orsero, Philogen, Pininfarina, Pirelli, Sit, Technogym e Terna aprovaram seu primeiro Relatório Trimestral, Tesmec, Tod’s, Toscana Aeroporti, Txt e-Solutions.

Acionistas chamados: As reuniões acontecem em Aedes, Caleffi, Eni, Saras.

Dia do Dividendo: Orsero di Albenga (Savona), listado na Star, paga (€ 0,20 por ação).

Banco Central Europeu: O conselho de administração se reúne.

Números em inglês: Londres divulgará dados de produção industrial e manufatureira de março, a balança comercial com países fora da UE e o índice de construção. O PIB também chega como estimativa para o primeiro trimestre (expectativa de menos 1,8%).

Empresas alemãs: A reunião geral da BMW ocorre em Munique, enquanto a Allianz publica os resultados do primeiro trimestre. Em Frankfurt, o Commerzbank aprovou as contas do primeiro trimestre.

Tóquio fornece os números: Toyota e Softbank apresentam seus resultados anuais.

Comissão Europeia: Previsão econômica da primavera de Bruxelas.

Energia Americana: Foram divulgados dados sobre importação de petróleo bruto, refino e produção de gás nos Estados Unidos.

Orçamento federal: Os Estados Unidos anunciaram a cifra de abril, com projeção de déficit de US $ 658 bilhões.

Custo exorbitante nos Estados UnidosA inflação em abril está em alta: em março saltou de 1,7% em fevereiro para 2,6%.

Quinta-feira, 13 de maio

Números Istat: Os dados para as vagas do primeiro trimestre foram publicados em Indústria e Serviços.

Departamento do Tesouro: É realizado leilão de títulos de médio e longo prazo.

Trimestralmente para o Conselho: As diretorias da A2a, Aeffe, Aquafil, Ascopiave, Atlantia, Azimut, Banca Ifis e Caleffi se encontram

Contas Disney: Os resultados do segundo trimestre da empresa são publicados em Los Angeles.

Fundação Japonesa: Os resultados financeiros anuais da Nikon e da Suzuki de Tóquio foram divulgados.

no céu: Em Cagliari, Christian Solinas, presidente do distrito, se reuniu com liquidantes da Air Italy para discutir os procedimentos para estender o fundo de demissões.

A economia americana: Os dados sobre pedidos de benefícios pendentes e auxílio-desemprego foram divulgados

Discursos de banqueiros: Barlano John Cunliffe (Banco da Inglaterra), Christopher Waller (Federal Reserve Bank) e James B. Pollard (Banco da Inglaterra).

Sexta-feira, 14 de maio

Reunião do Conselho de Administração: Conselhos do Aeroporto de Bolonha, Alkemy, Astm, B&C Speakers, Banca Finnat, Cairo Communication, Centrale del Latte d’Italia, CIA, Class Editori, El.En, Enervit, Esprinet, Eurotech, Fila, Garofalo Health, Mutuionline, Immsi, Irce , Itway, La Doria, Landi Renzo, Mondo Tv, Newlat Food, Openjobmetis, Reply, Sicit, Sol, Tamburi, Tas, TitanMet.

Encontros: Os colaboradores encontram Cattolica Assicurazioni, Sol, Seri industrial e Olidata.

Casamento de Suez – Veolia: Último dia para determinar os acordos de fusão entre os dois grupos.

Boletins: Foram divulgadas revisões dos ratings da dívida soberana para vários países: Portugal, pela Fitch; Holanda por S&P; Chipre de Dbrs.

A economia americana: Foram divulgados os dados da produção industrial (expectativa de crescimento de 1,9% em abril) e da indústria de transformação (aumento de 3,9%).

De Tóquio: Mostrar resultados anuais para Toshiba e Honda.

Da Coreia do Sul: Dados de importação, exportação e saldo comercial foram divulgados em abril.

Sábado, 15 de maio

Casa chinesa: Os dados de abril sobre preços de residências, produção industrial e índice de vendas no varejo serão divulgados.

