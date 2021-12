Ligeiras movimentações nas bolsas europeias e de Milão em paridade na última sessão do ano

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Tendência pouco móvel das bolsas de valores europeias, com os principais indicadores continuando acima do nível. a FTSE MIB Em linha com outras listas de preços continentais, entre Troca muito inativa e atmosfera semifesta. O interesse pelos dados da Covid-19 permanece alto, mesmo que os níveis recordes de infecção em muitos países não pareçam afetar o desempenho dos mercados de ações. Após o fechamento misto de ontem em 29 de dezembro, com o S & P500 ainda quebrando recordes, o início também deve ser bastante estável em Wall Street, com Contratos futuros ligeiramente acima do par. Enquanto se aguarda o final do ano, os investidores preferem não se posicionar, visto que 2021 se encerrará com sinal de mais para as listagens europeias, e para Milão, Paris e Amsterdã, haverá avanços em relação ao final de 2020 em mais de 20 por cento. Mais contenção, mas ainda dois dígitos, a alta em Frankfurt, quando Madrid mostrou ganhos anuais limitados. No nível macro, o arquivo. Pedidos semanais de subsídio de desemprego, menos do que o esperado. Enquanto isso, a Bolsa de Valores de Tóquio encerrou a sessão em baixa nesta manhã, mas durante todo o ano de 2021, quando as bolsas de valores chinesas em Xangai e Shenzhen encerraram o dia em território positivo. Hoje é a última sessão do ano para Milão e Frankfurt, enquanto no dia 31 de dezembro Paris e Madrid trocarão horários reduzidos, junto com Londres e Nova York.

Na Piazza Afari, entre as ações, as ações mais defendidas como a Utility são as melhores: Sanam reaperto o gásE italgas e Hira. Hassan Ferrari Isso recupera após a liquidação da noite, ao mesmo tempo em que continua a comprar Diasurin e amplifone. É mais uma sessão de vendas para o setor de petróleo com Tenaris e SaipemQuando você ainda está fraco Nixi. Após trajetória positiva ontem, 29 de dezembro, ao contrário do setor bancário, recua Banka Pop A. Também em vermelho estão Atlantia e Unipol.

2021 sob as lentes, a surpresa italiana nos dados da Str

Pedidos de seguro-desemprego caíram nos Estados Unidos

O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos informou que o número de trabalhadores que entraram com o pedido de seguro-desemprego pela primeira vez na semana encerrada em 18 de dezembro caiu em 8.000, para 198.000, com expectativa de 205.000 solicitações. O número da semana anterior foi revisado de 206.000 para 205.000. No auge da pandemia, os Estados Unidos registraram no máximo 6,9 milhões de novos pedidos por semana. A média de 4 semanas é 199.250, queda de 7.250 em relação à média da semana anterior e a mais baixa desde 25 de outubro de 1969. O número total de trabalhadores recebendo seguro-desemprego – em comparação com a semana encerrada em 18 de dezembro, os últimos dados disponíveis – é o total número de pessoas recebendo benefícios de desemprego diminuiu. A ajuda de vários programas estaduais e federais, incluindo emergências Covid-19, atingiu 2.177.355 na semana encerrada em 11 de dezembro, um aumento de 140.000 para 1.716 milhões, o menor número desde 7 de março de 2020. 39.363 unidades de a semana anterior.

Recorde de atividade da Euronext, com uma capitalização de 6900 bilhões

A Euronext registou níveis de atividade recordes nos seus mercados primários ao longo de 2021, confirmando a sua posição como líder europeu em cotação de ações e líder global em cotação de obrigações. Entre Amesterdão, Bruxelas, Dublin, Lisboa, Oslo, Milão e Paris, a Euronext Arena 1959 acolhe um emitente de acções com um capital total de 6900 mil milhões. Os números a tornam, a nota confirma, “de longe” a maior operadora de mercado na região europeia por capitalização de mercado. 25% das ações listadas na Europa são negociadas nos mercados Euronext. Em detalhe, durante 2021 houve 212 novos preços, que é um recorde histórico, levantando 26 bilhões com um capital total de 123 bilhões.

Spread BTp / Bund estabilizado em 134 pontos base

Spread aberto fixo entre BTp e Bund. A diferença de rendimento entre o benchmark italiano por dez anos e o mesmo vencimento alemão é provisoriamente indicada em 134 pontos base, o mesmo valor de ontem, 29 de dezembro. O rendimento do benchmark de 10 anos BTp aumentou muito ligeiramente, que postou o primeiro lugar em 1,17% de 1,16% no fechamento de ontem.