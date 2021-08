O cartão de saúde: um debate que cresce na Europa e se espalha pelo mundo

Muitos países já estão avançando com o compromisso de vacinar profissionais de saúde e funcionários do governo. (Foto da AFP)

Grupos antivacinas e de extrema direita têm sido descritos como “ilegais” e defendidos com argumentos epidemiológicos e econômicos por governos e organizações da sociedade civil.A declaração de saúde do vírus Corona tornou-se uma realidade em muitos países da Europa e Sua implementação promete ser um tópico de discussão em outras latitudes à medida que as campanhas de imunização avançam.

Nascido em princípio para facilitar as viagens entre membros da União Europeia (UE) e permitir a entrada em locais públicos como restaurantes e espetáculos, num esforço para relançar o turismo e a economia afetada pela pandemia, a utilização deste tipo de certificado tem espalhar para instituições de transporte e educação.

eu acho que A reinfecção é realizada por uma das espécies delta, um setor diverso da população que inclui grupos antivacinação, libertários e de extrema direita, opõe-se ao seu uso com argumentos que vão desde o ataque às liberdades civis à discriminação e vazamento de dados pessoais, entre outros.

“As vacinas protegem não apenas aqueles que as recebem, mas também aqueles ao seu redor.”“ Império Ursuliano

Ursulia Reich, atriz, ONG ACLUPensar de maneira diferente:Em sociedades democráticas, pode ser necessário restringir a liberdade do indivíduo para garantir que os direitos de todos sejam respeitados.. Portanto, em certas circunstâncias, pode ser legal não permitir que pessoas não vacinadas entrem em certos lugares. ”

O Estado tem o dever de proteger o direito à saúde de todos os cidadãos. Em um comunicado a Lallam, o funcionário da organização com sede em Berlim acrescentou que as vacinas protegem não apenas aqueles que as recebem, mas também aqueles ao seu redor.

O Conselho Constitucional francês, a mais alta autoridade judiciária na matéria, reconheceu-o ao defender a legitimidade da lei promovida pelo Presidente Emmanuel Macron. Com aprovação do Congresso, o certificado deve ser apresentado desde a última segunda-feira para ingressar em bares, restaurantes, cinemas, teatros, hospitais e até fazer longas viagens de avião, trem ou ônibus.

mas, no entanto, esta escada, que também inclui a vacinação obrigatória dos profissionais de saúde, Ele enfrentou a resistência das marchas massivas que inundaram as principais cidades francesas durante quatro sábados Com slogans a favor da “liberdade” e contra a “discriminação” antes de “impor” um anúncio que consideram “ilegal”.

Este tipo de protesto tem sido replicado na Itália, no Reino Unido e na Alemanha e, embora seja numeroso em muitos casos, é um segmento minoritário da sociedade quando se leva em conta a porcentagem de adultos vacinados com pelo menos uma dose nesses países que têm um limite de 75% e até 89% entre a população britânica.

O certificado sanitário também é válido com tonalidades na Dinamarca, Grécia, Portugal, Irlanda, Bélgica e fora da Europa, e está presente em Israel e na China.“

O atestado sanitário também é válido com máscaras na Dinamarca, Grécia, Portugal, Irlanda, Bélgica e fora da Europa, que fica em Israel e na China, enquanto a cidade de Nova York e a província canadense de Quebec lançarão iniciativa semelhante. A província de Buenos Aires, onde existe um regulamento que amplia a capacidade das instituições de receber vacinas.

“A questão que os legisladores devem responder antes de proibir aqueles que não querem a vacina de entrar em certos lugares é se existem outras maneiras menos infratoras de atingir o mesmo objetivo e se as restrições são proporcionais”, disse Reich. Para entender o que é proporcional e o que é necessário, os políticos devem confiar na ciência e consultar cientistas e especialistas em saúde pública.

Na maioria dos exemplos europeus, além da vacinação, o detentor do certificado ainda pode entrar em determinado local se provar que venceu a doença e tem anticorpos ou se o último PCR deu negativo, silenciando algumas das críticas. Doença • Preocupações éticas Criar uma Declaração de Direitos parcial.

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem decidiu em abril que a vacinação obrigatória era “necessária numa sociedade democrática”.

“Embora esses países possam incentivar a vacinação, é fundamental que ela não seja desenhada, implementada ou usada como um privilégio para quem tem acesso a vacinas e testes, mas como um meio de criar um ambiente epidemiológico mais seguro para todos”, disse ele. Ela disse. Nesse sentido, uma declaração conjunta dos Comitês de Ética e Biologia da UNESCO.

Como as vacinas e os testes estão ao alcance de todos, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos onde há maior oferta de insumos contra o Coronavírus, o argumento pela opção de vacinar ou não foi abandonado, e muitos países já começaram a avançar com o compromisso com a vacinação, pelo menos para alguns setores, como trabalhadores de saúde e funcionários públicos.

Esta medida também tem respaldo legal: o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos decidiu em abril que a vacinação obrigatória é “necessária em uma sociedade democrática”, em uma decisão em um caso solicitado por pais de crianças recusadas em creches na República Tcheca por não receberem o vacinação. .