Portanto, verifique no Google Maps

A França abre caminho para a verificação fiscal via satélite. Através do Google Maps (e inteligência artificial), tentamos encontrar astúcia.

E se o fisco optasse por combater a evasão fiscal explorando os aplicativos mais usados ​​pelas pessoas? Em parte, isso já está acontecendo, mas o último truque, que veio diretamente da França, coloca no tabuleiro uma forma decididamente inovadora de combater a astúcia. Cavalo de Tróia, neste caso, Será google maps, para literalmente usá-lo para rastrear sonegadores de impostos, mesmo durante as férias de verão. Isso, é claro, pressupõe algum tipo de irmão mais velho em todo o grupo de contribuintes.

O olho depende de tudo que uma pessoa pode fazer nas férias. Isso é para ir para a piscina, para a varanda com uma vista pitoresca, para jogar tênis etc. Basicamente, qualquer lugar pode de alguma forma Para sugerir um certo luxo em relação às condições de vida anunciado. O Google Maps, em tudo isso, nada mais é do que uma ferramenta de curadoria. Existe um algoritmo em jogo. Mais corretamente, inteligência artificial.

Impostos e Google Maps: como encontrar sonegadores fiscais

O plano do Ministério da Economia francês é baseado em algum tipo de cooperação digital. Por meio do Google Maps e do software de detecção automática, o objetivo é identificar edifícios e piscinas ilegais, Identificando itens de luxo insustentáveis para as pessoas que o usam. Itens que então serão detectados em grandes altitudes e monitorados, para verificar se foram ou não declarados (e, portanto, tributáveis). Se não for este o caso, o proprietário terá de resolver a sua situação o mais rapidamente possível.

Portanto, tecnologia e verificação de impostos estão se tornando caminhos cada vez mais interligados. A França coloca grande ênfase em nuvem e infraestruturas de hospedagem, e em serviços para desenvolver modelos cada vez mais complexos de inteligência artificial aplicada às autoridades fiscais. O Google Maps é apenas uma peça do mosaico, dada a mesma empresa Desenvolveu ferramentas de “código aberto” adequadas muito. A estratégia francesa parece ter valido a pena: graças à nova tecnologia, o governo conseguiu identificar diferenças claras entre os dados e os resultados usando imagens de satélite. Agora será necessário entender se algum algoritmo inteligente já foi encontrado ou se o algoritmo percorreu sua própria margem de erro.