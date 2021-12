Mulher positiva para Covid, mas também para gripe: primeiro caso registrado

TEL AVIV – Uma jovem de Petah Tikva, Israel, é a primeira pessoa no mundo a ter uma infecção simultânea documentada com SARS-CoV-2 e vírus influenza.

A dupla infecção foi renomeada para ‘flurona’, da união das palavras inglesas ‘flu’ (flu) e ‘coroa’. A mulher está bem e deve receber alta em breve. A notícia foi divulgada pelo jornal israelense Ynet.

Segundo Arnon Wegenitser, diretor do departamento de ginecologia do Hospital Petah Tikva, embora a jovem seja o único caso confirmado de infecção dupla, pode haver muitos casos não diagnosticados de “Florona”.

Áustria: € 500 no horizonte para quem está fazendo a droga de reforço

Enquanto isso, o Omicron não para e se espalha por todo o mundo, da França à Índia, a nova variante continua a aumentar a propagação da infecção. Todos os países estão tentando acelerar a corrida para a vacina, principalmente para a terceira dose.

A Áustria pode em breve recorrer à arma mais clássica para pedir um impulso: pagar € 500, na forma de um bônus de gastos, para aqueles que o fizerem. A proposta foi apresentada pelos social-democratas e o governo Ueeff e Verdi disseram estar prontos para falar sobre ela. “Este é um sinal positivo”, disse o chanceler Karl Nahammer.

No entanto, no momento, para quase todos os especialistas, a terceira dose é o antídoto mais eficaz para a nova variante que funciona em todos os cantos do mundo.

A Europa está procurando cobertura

a França Pela primeira vez em dois dias, o recorde de casos não voltou a ser quebrado, pois parou em 206 mil novos positivos, ou seja, dois mil em menos de 24 horas. Mas as hospitalizações não param de aumentar: 18.000, uma porcentagem que o país não atinge desde maio passado.

a Grã BretanhaComo a infecção agora é transmitida a 180.000 jornais, ela está pronta para instalar hospitais de campanha improvisados ​​para atender à crescente necessidade de leitos. As autoridades já determinaram onde construir as novas instalações projetadas para acomodar pacientes a partir desta semana: nas instalações de oito hospitais da cidade, incluindo Londres, Bristol e Leeds.

a AlemanhaA Itália, que a classificou como um país de alto risco, registrou um aumento significativo no número de mortes: 383 nas últimas 24 horas. E Berlim se prepara para o pior em janeiro, já que a Omicron responde atualmente por apenas 17,7% dos casos da Covid. Até a Irlanda, com 16.428 novos casos, está vendo um novo recorde triste desde o início da era Covid.

Em face dos avanços da Omicron, muitas nações estão competindo por cobertura, limitando as comemorações do Ano Novo tanto quanto possível. Mas muito poucos países da UE implementaram restrições que lembram o fechamento das primeiras ondas. A ameaça de uma recaída econômica extremamente prejudicial está prejudicando os governos ocidentais, que, em vez disso, estão pressionando a corrida para a consolidação e, em número crescente, encurtando o período de quarentena.

Depois dos EUA, Itália, Grã-Bretanha e Espanha, Portugal também cortou o isolamento dos positivos de dez para sete dias, mas com a condição de que sejam assintomáticos.