Acabados os incentivos ao automóvel, o imposto ambiental vai embora

Com 31 de dezembro, pare de dar incentivos Carros ikumasa. E também o bônus pela instalação de sistemas de carregamento de baterias veiculares (elétrico ou híbrido plug-in), a menos que sejam retiradas 110%. A menos que surpreenda no último minuto em decreto milleproroghe., poderá finalizar todo o conjunto de medidas apresentadas “em caráter experimental” de 1º de março de 2019 a 31 de dezembro de 2021 com a Lei Orçamentária de 2019 (145/2018, parágrafos 1.031 a 1.047).

Resta, porém, a formidável questão da transformação ambiental do setor automotivo, que no futuro deverá levar a medidas muito mais fundamentais do que o subsídio de 150 milhões previsto pela lei orçamentária que agora está definitivamente aprovada na Câmara.

Pacote de bônus

O pacote lançado há 3 anos é conhecido como “Recompensa Malos‘, porque continha incentivos para veículos considerados’ ambientalmente virtuosos ‘(emissões de CO2 de 0 a 60g / km) e desincentivos para aqueles com emissões de CO2 superiores a 160g / km (elevada para 190 em 2021). pandemia , bônus foram adicionados para carros híbridos “simples” com tração Euro 6 convencional ou usada, desde que não sejam emitidos mais do que 135 g / km.

Os incentivos deram resultados esporádicos. Não só por causa da crise, mas também porque o dinheiro acabou várias vezes. Operadoras e clientes permaneceram inseguros, aguardando o refinanciamento que chegou meses depois. Até agora, as recompensas expiraram, exceto os € 6 usados.

pedido de assistência para construção

O problema de planejar as atividades dos construtores e vendedores que solicitam assistência estrutural. De momento, a única resposta do Parlamento é a Lei do Orçamento para 2022: o parágrafo 486 cria um fundo de 150 milhões para 2022, a ser alocado para apoiar os agentes económicos neste setor.

O dote é partilhado com o turismo e lazer, conforme determina o n.º 487 de um decreto do Ministério do Desenvolvimento Económico (de acordo com a Economia e Cultura), aprovado no prazo de 60 dias.