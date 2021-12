Editorial partilhado pelos membros do Eurogrupo – Reflexões sobre os vinte anos do euro

31/12/2021

O dia 1º de janeiro marca vinte anos desde o dia em que cerca de 300 milhões de europeus tiveram uma moeda inteiramente nova em suas mãos pela primeira vez: o euro. De Lisboa a Helsínquia e Atenas, os cidadãos puderam recolher notas de euro nos multibancos, fazer compras pagando em moedas de euro e viajar para o estrangeiro sem alterar a moeda.

A mudança de 12 moedas nacionais para o euro foi um processo sem precedentes: nos meses anteriores a 1º de janeiro de 2002, o Banco Central Europeu imprimiu mais de 15 bilhões de euros em notas e cunhou cerca de 52 bilhões de moedas.

Na sequência da expansão do mercado único, o euro tornou-se uma das conquistas mais tangíveis da integração europeia, juntamente com a livre circulação de pessoas, o programa de intercâmbio de estudantes Erasmus e a abolição dos custos de roaming na União Europeia. União Europeia.

Num nível mais profundo, o euro reflete uma identidade europeia comum e é um símbolo de integração como garantia da estabilidade e prosperidade da Europa.

Na qualidade de ministros das finanças e membros da Comissão Europeia empenhados em orientar a política económica da zona euro, queremos fazer uma retrospectiva dos últimos 20 anos e identificar algumas prioridades para o futuro da nossa moeda única.

Os últimos 20 anos – o caminho do euro para a maturidade

É seguro dizer que os primeiros vinte anos de vida do euro foram agitados.

Após grande entusiasmo no início, o euro cresceu e se tornou a segunda moeda mais usada no mundo. Nossa moeda comum ainda é muito popular hoje – cerca de 80% dos cidadãos acreditam que o euro é bom para a UE – e a zona do euro continuou a se expandir, de seus 11 membros iniciais aos 19 atuais, e mais serão adicionados nos próximos anos.

Esse progresso foi feito em face de graves desafios. Alguns estavam céticos em relação ao projeto desde os primeiros passos.

Quando o euro atingiu a idade de dez anos, os Estados membros e as instituições perceberam que sua estrutura não foi originalmente projetada para responder ao terremoto desencadeado pela crise financeira global e a subsequente crise da dívida soberana. Esta situação conduziu à reforma do quadro de governação da zona euro, à criação de um mecanismo comum de apoio aos países em dificuldades financeiras e de um sistema de supervisão comum aos bancos europeus: daí a necessidade de se procurar uma solução para o reforço da coordenação e integração.

Essas primeiras crises permitiram ao euro amadurecer e fortalecer seu papel internacional. Também aprendemos lições valiosas que se mostraram úteis no contexto da atual pandemia: sua natureza transnacional trouxe à luz a profundidade de nossa interconexão e a força de nossa unidade.

Quando a escala da crise COVID-19 era evidente, a intervenção foi mais rápida, mais decisiva e coordenada do que tinha sido feito para choques anteriores. Embora os sistemas fiscais e de segurança social existentes tenham mitigado o impacto econômico, a União Europeia tomou decisões sem precedentes para aumentar a proteção de vidas e meios de subsistência, complementando as políticas monetárias de apoio do BCE. Nossa resposta coletiva inclui o Sistema de Ajuda Financeira SURE, que ajudou a proteger quase 31 milhões de empregos, o inovador Plano de Recuperação da Europa, A próxima geração da União Europeia.

Nossa resposta estratégica coordenada, junto com a distribuição de vacinas COVID-19, ajudou a zona do euro a se recuperar rapidamente dos efeitos econômicos da pandemia. Além disso, a ajuda financeira e o suporte de liquidez são projetados para reduzir o risco de danos a longo prazo, de forma que nossas economias possam recuperar rapidamente as perdas.

os próximos vinte anos

Tivemos excelentes resultados nos primeiros 20 anos do Euro, mas ainda há muito por fazer.

Precisamos de acompanhar a inovação e reforçar o papel internacional do euro. A própria moeda única deve ser adequada à era digital. É por isso que apoiamos e contribuímos para o trabalho que o Banco Central Europeu está a fazer na versão digital da nossa moeda.

Ao mesmo tempo, a zona do euro precisa de mais fortalecimento. Lançamos bases sólidas para o sistema bancário europeu, mas ainda precisamos trabalhar para fortalecer a união bancária e abrir novas oportunidades de recuperação e crescimento econômico. O mesmo se aplica aos nossos mercados de capitais: temos de tomar medidas resolutas para melhorar o fluxo de investimento privado e de poupança no mercado único, a fim de proporcionar o financiamento necessário às empresas, incluindo as pequenas e médias empresas, criando simultaneamente novas oportunidades de negócio .

Os níveis de investimento têm sido muito baixos há muito tempo: precisamos investir pesado e de forma sustentável em pessoas, infraestrutura e instituições. Juntamente com políticas fiscais responsáveis ​​e a contribuição do setor privado, A próxima geração da União Europeia Desempenhará um papel fundamental na implementação de muitas das reformas e investimentos necessários. É a melhor maneira de aumentar nosso potencial de crescimento, melhorar nosso padrão de vida e enfrentar os desafios críticos da humanidade.

Face ao envelhecimento da população, temos também de garantir a sustentabilidade das finanças públicas. Como parte da revisão de nossas regras fiscais comuns, precisamos garantir que as políticas financeiras e econômicas da zona do euro sejam adequadas em um ambiente em mudança e resilientes aos desafios futuros.

Nossa moeda comum é uma ação coletiva sem precedentes e uma afirmação da unidade sobre a qual nosso sindicato foi fundado.

À medida que o mundo enfrenta a pandemia, devemos reunir nossos esforços e recursos para aproveitar os benefícios da rápida digitalização global e enfrentar a emergência climática. Nenhuma dessas questões pode ser abordada por países individualmente. O Euro é um testemunho dos resultados que podemos alcançar trabalhando juntos: Olhando para os próximos vinte anos, vamos torná-lo um símbolo do nosso compromisso em garantir um futuro próspero, sustentável e inclusivo para as gerações vindouras.

Este artigo foi assinado pelo Ministro da Economia e Finanças da Itália Daniel Franco, Ministro das Finanças austríaco Magnus Brunner, Primeiro Vice-Primeiro Ministro da Espanha e Ministra da Economia e Transformação Digital Nadia Calvino, pelo Ministro das Finanças e Emprego de Malta, Clyde Caruana, e Vice Executivo da Comissão Europeia Presidente da Economia a Serviço do Povo, Valdes Dombrovskis, Presidente do Eurogrupo e Ministro das Finanças da Irlanda, Pascal Donohoe, e Comissário da UE para Assuntos Econômicos Paolo Gentiloni, pelo Ministro das Finanças de Luxemburgo Pierre Gramegna, pelo Ministro das Finanças holandês Wopke Hoekstra, pelo Ministro de Estado de Portugal e Finanças, João Liao, pelo Ministro da Economia, Finanças e Recuperação da França Bruno Le Maire, o Ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, pela Comissária da UE para a Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e Mercados de Capitais, Mairead McGuinness, pelo Ministro das Finanças e Vice-Primeiro-Ministro da Eslováquia Igor Matovi, pelo Ministro das Finanças da Estônia Keit Pentus-Rosimannus, pelo Ministro das Finanças cipriota Constantinos Petrides pelo Ministro das Finanças Mecanismo na Letônia Yannis Reis, a Ministra das Finanças da Finlândia Annika Saariko, o Ministro das Finanças da Eslovênia Andrej Cerseli, o Ministro das Finanças da Lituânia Gentari Skaistu e o Ministro das Finanças da Grécia, Christos Staikouras, foram todos dirigidos pelo Ministro das Finanças da Bélgica, Vincent van Bettieghem.