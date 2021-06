Taxas de selo, saques são acionados de contas correntes. Como evitá-lo

Junho é um mêsImposto de selo em contas correntes, autêntico retirada forçada الانسحاب O que ascende a 34,20 euros para pessoas singulares e 100 euros para pessoas colectivas. No caso de títulos e valores mobiliários remunerados e depósitos polares, o saque será de 0,2% do valor equivalente no final de junho. Os impostos são fixos, ou seja, cobrirão todas as contas sem escalonamento. O valor pode ser subtraído de uma vez ou como um pagamento trimestral.

Mesmo no caso de retiradas e depósitos de ações, os bancos geralmente intervêm em nome do Estado trimestralmente. O imposto do selo é definido em termos percentuais (0,2%) e o valor da oferta depende do valor dos títulos em carteira.

Quem está isento

O levantamento não incidirá sobre contas à ordem com saldo médio trimestral inferior a 5 mil euros. Mas não vale o truque de ter duas contas distintas com depósitos inferiores a 5 mil euros: o imposto do selo é calculado, de facto, sobre a soma das acções e se ultrapassar o limite, será efectuado o levantamento.

Aqueles que proclamaram um eu vejo Vale menos de 7.500 euros. No entanto, neste caso, uma autocertificação solicitando a não aplicação do imposto de selo deve ser apresentada ao banco até 31 de maio.

Finalmente, os detentores de um conta corrente básicaÚtil apenas para depositar sua pensão. Mesmo no caso de uma conta negativa, nenhuma quantia será subtraída, é claro.

Como evitar impostos

Existem muitas formas que permitem poupar nos custos de gestão e manutenção de uma conta corrente, incluindo o notório imposto de selo. Ao ativar um Conta corrente online Ambos os objetivos podem ser alcançados.

Na verdade, será possível ter uma conta sem custo e ao mesmo tempo escolher os bancos que cobram o valor do imposto do selo e oferecer contas correntes online com taxa de selo gratuita

Oferece contas correntes para compensar impostos de selo

O imposto do selo ainda não foi pago em contas correntes com saldo médio inferior a 5.000 euros, ou no caso de titulares de contas com rendimentos inferiores a 8.000 euros anuais.

A ativação de conta corrente online com taxa de selo grátis é a melhor solução para economizar neste custo, podendo ser subscrita por qualquer tipo de cliente. Entre as ofertas que podem ser ativadas diretamente online, encontram-se as seguintes:

N26;

empréstimo agrícola;

Tinapa.

Vejamos a seguir suas principais características, lembrando que por se tratarem de contas correntes online, podem ser abertas e gerenciadas diretamente de PCs, tablets e smartphones graças ao banco online e mobile.

1. Conta corrente N26

O N26 é um banco digital que oferece conta-corrente com selo grátis, que pode ser acionada diretamente de sua casa, com uma simples foto. É uma conta:

Sem taxas

Com o qual você receberá um cartão de débito grátis vinculado à conta.

Também permite pagar via Google Pay e Apple Pay e, portanto, a partir do seu smartphone, sendo também a solução ideal para compras no exterior, pois garante pagamentos em moeda estrangeira gratuitos.

Entre as outras vantagens que podem ser obtidas ao optar pela conta à ordem N26 sem taxa de estampagem, também estão:

1 ano de Amazon Prime Video;

Atendimento via chat, disponível das 7h às 23h, podendo ser consultado no site e no app.

Clique no link para saber mais

2. Conta Corrente do Credit Agricole

O Crédit Agricole oferece uma conta corrente online gratuita com uma taxa de selo gratuita, que também inclui um desconto MasterCard para saques em todo o mundo e compras online.

As operações bancárias podem ser facilmente gerenciadas a partir do aplicativo dedicado, com o qual as transferências e pagamentos SEPA online grátis podem ser feitos diretamente da agenda.

Entre os serviços que podem ser ativados gratuitamente, encontram-se também os sites de bancos, que enviam extrato de conta e resumo periódico diretamente pela Internet.

Sobre transferências bancárias:

Que o custo do mesmo banco é de 2 euros;

O custo dos de outros bancos é de 2,50 euros;

As transferências instantâneas são cobradas 0,05% do valor da transferência, com uma taxa mínima de 90 centavos.

Além do cartão de débito gratuito vinculado à conta, também será possível adicionar o cartão de crédito pago Nexi Classic, disponível a um custo de € 40,99 por ano.

Por meio da conta corrente online do Crédit Agricole, você também pode receber:

Voucher da Amazon no valor de 100 euros;

Voucher Netflix € 100.

3. Conta corrente Tinapa sem impostos

A Tinaba oferece uma conta corrente com um MasterCard associado que apresenta selos grátis, transferências SEPA e taxas mensais, que serão totalmente zero.

A activação desta conta corrente sem imposto de selo irá permitir-lhe receber um desconto de boas-vindas de € 10 e aceder a todas as vantagens do cartão, incluindo: