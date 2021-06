Verificando contas, chega imposto de selo: veja como evitá-los

Más notícias chegam para muitos correntistas que terão que lidar com retiradas forçadas. Aqui está o que acontece.

O ano de 2020 foi marcado pelo impacto do vírus Covid, que trouxe consigo repercussões negativas, tanto a nível social como social. Barato. Infelizmente, muitas famílias enfrentam uma crise financeira tão grave que, por exemplo, cerca de 830.000 pais sofrem. Desistindo de cuidar de crianças, especificamente para não afetar ainda mais o orçamento familiar.

Um momento histórico particularmente complexo, que leva cada vez mais pessoas a voltarem as suas atenções para a poupança, de forma a ter sempre os poucos euros à disposição. Assim, mais e mais dinheiro é deixado conta bancáriae, portanto, erodindo devido a impostos e custos de vários tipos. Alguns titulares de contas estão bem cientes disso e logo se verão tendo que lidar com um arquivo retirada forçada الانسحاب, o que pode, no entanto, ser evitado. Então, vamos entrar em detalhes e ver o que podemos saber sobre isso.

Leia também >>> A conta corrente está vermelha, cuidado com o golpe: o que você está arriscando

Correndo contas, saques forçados são acionados: como evitar o pagamento do imposto de selo

Junho traz consigo o imposto de selo mais intimidante em contas correntes. Na prática, esta é uma retirada forçada igual a 34,20 € por ano para pessoas físicas e 100 € para pessoas jurídicas. Este último é aplicado na presença de um stock médio superior a 5 mil euros. Então é fácil entender que no caso de valores menores esse imposto não será aplicado.

Mas não só isso, mesmo aqueles que dão uma Vejo menos de 7500 euros, desde que tenham apresentado um pedido específico ao banco até 31 de maio. Alternativamente, é possível ativar a conta à ordem, cujo banco opte pelo pagamento do imposto do selo.

Leia também >>> Conta corrente, como investir e ganhar dinheiro: oportunidades a não perder

Alguns exemplos são claros Contas correntes online com taxas de selo grátis, o que pode economizar muito dinheiro. Isso inclui ofertas do N26, Crédit Agricole e Tinaba. A solução certa para quem quer manter o seu dinheiro em conta corrente e evitar ter de lidar com o saque forçado que muitos temem.