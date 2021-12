Histórias de funcionários: páginas de um ano da economia voltadas para as pessoas

Bergamo. Existe uma economia que se concentra em números, dados e gráficos. Depois, há a economia que olha para as pessoas, suas histórias, sua intuição e sua vontade.

2021 termina com grandes garantias de recuperação econômica, ainda que nas últimas semanas não tenha faltado espanto quanto ao futuro diante da nova onda de infecções do Omicron, a variante do Covid 19. Recovery, uma recuperação italiana da qual Bérgamo foi um dos campeões de exportação, houve. sem dúvida. Assim como uma grande recuperação na construção, é um dos capítulos que vai constar do balanço no final do ano.

Finalmente, há uma classificação dos artigos mais lidos e compartilhados que mais impressionaram os leitores do Bergamonews. É interessante notar como são incríveis as histórias de jovens empreendedores que seguem novos caminhos, interesse em mudar as relações de trabalho, fundos de fusões, demissões e novas fronteiras amazônicas. Uma regra básica para tudo isso permanece: a pessoa que trabalha.

como imperfeição garçons e chefsEmbora os restaurantes tenham aberto após o fechamento, muitos profissionais desse setor fizeram outras opções de carreira. Bergamonews está avaliando a situação: os clientes estão de volta às mesas. E com eles almoços, petiscos e jantares. O que preocupa agora é a falta de pessoal: chefs e garçons. Em Bérgamo, como no resto da Itália.

Aberto oficialmente no sábado, 1º de maio Duff MarieCerea restaurante familiar dentro O maravilhoso mar do Belmond Hotel em Portofino. Novo site exclusivo que você administrará Enrico e Roberto Seria, com Paulo Rota, que se juntou à família Da Vittorio em 1990 aos 24 anos, e Roberto Villa Há mais de vinte anos Chef Executivo do Splendido Mare.

Depois do grande sucesso do ano passado, a Itália é mais uma vez a campeã da edição limitada Nutella “eu te amo Itália” Com lançamento previsto para o outono, com grandes novidades: Pela primeira vez, foram os consumidores que inspiraram e lançaram os potes icônicos desta segunda edição, por meio de um concurso online que reuniu 2.143.217 votos do público.

Fim de ano com alarde para a gestão da Clusone e dois grandes projetos pela frente: “Iniciada uma grande obra em Collina Verde – o prefeito explica Massimo Morstabellini – Uma facilidade de acomodação será estabelecida com um excelente hotel de 4 estrelas ou hotel de 5 estrelas. ”

É a primeira estrutura deste nível em toda a região.

Ativado em 2019 em conjunto com o desenvolvimento de várias iniciativas para comemorar o 40º aniversário do Sangalli SPA, então confirmado em 2020, o projeto “Bonus Bebè” é renovado para 2021: cada novo nascimento no ano em curso será comemorado com € 1.000 em entrega de vale-compras à funcionária A nova mamãe, como sinal da proximidade da empresa que atua na construção de estradas, urbanização, infraestrutura e produção de agregados betuminosos e concreto, em um momento importante para a família.

“Largue tudo e vá longe, talvez perto do mar”: Quantas vezes já pensamos isso? Às vezes, um pouco de coragem é suficiente, e outros ainda precisam aproveitar uma oportunidade de negócio que abre as portas para uma nova vida para você. E isso é exatamente o que eles fizeram em 2018 Antonio Cometti, 35 anos de Sorisol e sua esposa Sheila Hunt, 36 e originário de Cazzano Sant’Andrea, quando o Grupo Inditex, gigante da moda espanhola, bateu à sua porta.

ou como uma história Petro Tripletti CEO da Balsamo Srl, que tira a locadora de automóveis com motorista de seu pai e a transforma em uma empresa multinacional de transporte de alto valor agregado.

“Como associação, estamos chocados com as declarações triunfantes do novo centro de logística da Amazon em Bassa. Esperávamos que fosse do representante da multinacional, mas não do prefeito de Cividate Al Piano, que deveria ser mais cuidadoso na divulgação as vantagens deste novo centro de logística da Amazon. ” Essas são as palavras que expressam amargura e ansiedade Oscar Fosini, Diretor da Ascom Confcommercio Bergamo, comentando sobre a inauguração de um novo centro de distribuição da Amazon em Cividate al Piano (o segundo na região de Lower Bergamo depois da região de Casirate).

A situação dos trabalhadores de Albini também é preocupante. Continua a crise produtiva que, como todo o setor têxtil e da moda, continua registrando um número de pedidos bem menor do que nos anos anteriores, a ponto de a empresa anunciar um pedido extraordinário de dispensa de todos. 454 funcionários (gerentes de nível médio, funcionários de escritório e trabalhadores) No site da Albino.

Pelo menos 70% dos 15 trabalhadores Loja Disney Que vai fechar as portas dentro de um mês será contratada por D- Varejo SAR, uma subsidiária integral da Grupo Berkasi. Acordo entre os Estados Unidos e o grupo italiano liderado por ele Antonio Percassi Atua no negócio de retalho comercial, também em regime de franquia, com 125 lojas em Itália e pontos de venda em França, Espanha, Grécia e Portugal, e está contratada junto do Ministério do Trabalho pela direcção da empresa e pelos sindicatos Filcams Cgil, Fisascat Cecil, OilTox.