Taxa de licença Rai, dispensa 2022: preste atenção aos prazos

Um pedido de isenção de taxa de licença Rai para 2022 deve cumprir prazos específicos. O risco é pagar a assinatura e perder muito dinheiro.

para obter Isenção de pagamento de taxas de licenciamento Um anúncio alternativo deve ser enviado. Desta forma, será possível certificar que não há televisão em casa enquanto houver instalação elétrica. A Agência de Receitas assume que cada família tem pelo menos um dispositivo audiovisual e, portanto, está incluído Na conta de luz o valor da assinatura TV, a menos que você tenha enviado uma conexão antes. Tenha cuidado com a declaração embora Válido por um ano Assim, terá que ser redirecionado novamente em 2022 ou então você corre o risco de pagar a assinatura mesmo que não haja TVs em casa.

Cronograma de solicitação de isenção de taxa de Rai 2022

Os cidadãos que não dispõem de televisão terão de enviar o anúncio alternativo às autoridades fiscais através de 31 de janeiro de 2022. Voltando aos prazos, você poderá aproveitar ao máximo a facilidade, pois a cada doze meses o ano Novo. Se você ultrapassar esta data, poderá enviar a declaração para a Agência Fiscal até Em 30 de junho de 2022 Também será possível aproveitar a isenção do pagamento de taxas de licença da Rai, mas apenas para Capítulo II Do ano.

Como proceder com o redirecionamento

É bom saber imediatamente como enviar o anúncio alternativo para não perder uma oportunidade e muito dinheiro. A forma mais prática é remotamente por acesso Para o portal da agência de receita e entre na seção designada. Lembramos que o acesso ao site só é possível se você possuir uma identidade digital na forma de SPID, carteira de identidade eletrônica ou cartão de serviço.

Alternativamente, você pode buscar ajuda de Corretores Qualificados para completar o procedimento. A terceira opção a considerar, então, é Enviando Do formato em papel à confirmação por carta registada com aviso de recepção. Por fim, lembramos que para obter a isenção da licença Rai 2022 é possível o envio de documentos via PECSomente e-mail certificado se você tiver uma assinatura digital.

Outros estão isentos de pagar

Concluímos com uma lista de todos aqueles que isentar Desde o pagamento da taxa de licenciamento da Rai, bem como de quem não possui aparelho de televisão. A lista inclui cidadãos com mais de 75 anos e rendimento inferior a 8 mil eurosSoldados das Forças Armadas italianas, agentes diplomáticos e consulares, soldados estrangeiros da OTAN e Varejistas e lojistas Quem conserta TVs.