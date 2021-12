O que muda para quem compra carro

Notícias no horizonte sobre o limiar do cash em 2022: vamos conhecer as mudanças para quem, por exemplo, quer comprar um carro pagando à vista

Uma pesquisa realizada há poucos meses revelou que 30% dos italianos ainda consideram pagar por um carro à vista. Em nossa opinião, a proporção é radical Previsto para declinar a partir de 1º de janeiro de 2022 Quando o máximo monetário Vai sofrer um corte adicional, tornando-me quase impossível, ou pelo menos muito difícil, eu Pague Para compras de um determinado tipo, começando com carros. Então, vamos resumir o novo limite Limite de dinheiro em 2022.

Atualizado em 27 de dezembro de 2021







Limite de dinheiro 2022: O que vai mudar

Atualmente na italiaO pagamento máximo em dinheiro é € 1.999,99, quantia fixa Decreto Fiscal 2019, posteriormente convertido com alterações nos termos da Lei nº 157/2019, em vigor a partir de 1 de julho de 2020. No entanto, este é um limite de transição porque A partir de 1 de janeiro de 2022, o limite de dinheiro será reduzido para € 999,99 A cada pagamento e transações repartidas entre si ao longo de um período de sete dias, voltando aos valores de 2016. Lembramos que a proibição de transferir dinheiro a outra pessoa para além dos limites estabelecidos também se refere a Títulos ao portador denominados em euros ou moedas estrangeiras, incluindo doações ou pagamentos a parentes.

Limite de dinheiro para compradores de automóveis: soluções

Portanto, não há possibilidade para quem quer comprar um carro novo ou usado, pagar em dinheiro? A menos que encontremos um ótimo negócio por menos de 1.000 euros, achamos que é muito difícil. Mas Existe alguma solução: É possível fazer pagamentos em dinheiro que ultrapassem os limites estabelecidos Confirme o valor E apenas nestas condições:

– Cada prestação não deve ultrapassar 999,99 €;

É necessário um acordo por escrito entre as partes;

– Devem decorrer no mínimo sete dias entre o pagamento de uma parcela e outra;

– O pagamento deve ser enraizado no processo. Por exemplo, no que se refere à compra de um carro usado, um hipotético pagamento de € 4.000 a ser realizado até 31/12/2022 poderia incluir um depósito de € 950, quatro prestações de € 530 cada e uma última prestação de € 930. .

Entende-se que, no caso do parcelamento, cabe aos órgãos de fiscalização avaliar, caso a caso, a presença de elementos como a constituição de A destituição foi realizada com o objetivo específico de contornar a proibição legislativa.

Limite de dinheiro de 2022: coisas a saber

A transferência de dinheiro ou títulos ao portador, em valor superior ao limite máximo, é proibida pela legislação aplicável, Realizado por qualquer motivo entre diferentes tópicos (por exemplo, entre indivíduos, entre empresas, entre um particular e uma empresa, entre sócios, entre realidades empresariais pertencentes ao mesmo grupo, etc.).

é possível Retirar ou depositar dinheiro no banco em um valor igual ou superior ao limite especificado Porque este processo não constitui uma transição entre os vários tópicos.

Ao solicitar um valor superior ao limite legal É possível pagar parte em dinheiro e parte em cheque, desde que a transferência de dinheiro seja inferior ao limite além do qual o uso de instrumentos de pagamento rastreáveis ​​é obrigatório.

No caso de uma fatura de venda de um ativo cujo valor exceda o limite de caixa É possível aceitar o pagamento em dinheiro como depósito, também neste caso desde que a transferência em dinheiro seja inferior ao limite pré-determinado.

É permitido o pagamento da fatura comercial, em valor único igual ou superior a 1.000 euros, através deEmissão de vários cheques bancáriosCada valor é inferior ao limite legal.

Independentemente das regras sobre o limite de uso de dinheiro, é possível Operadores de varejo e agências de viagens e turismo Venda de bens e serviços a estrangeiros não residentes na Itália, no prazo de 15.000 euros, um arquivo é enviado Contato prévio com a Agência de Receitas.

Para obter mais informações, consulte a Perguntas mais frequentes sobre o limite de dinheiro Pelo Departamento do Tesouro do Ministério da Economia e Finanças.

Limite monetário: penalidades

Penalidades para indivíduos que fazem pagamentos em dinheiro Limite excedido, eles são os seguintes;

– bem entre 2.000 e 50.000 euros Para quem infringir o limite de caixa vigente de 1º de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2021;

– bem entre 1000 e 50000 euros Para aqueles que violarem o limite de caixa aplicável a partir de 1º de janeiro de 2022.

O limite monetário: como funciona em outros países

Como última curiosidade, lembramos você deste Também em outros países europeus, há limites para pagar em dinheiro: 500 € na Grécia, 1000 € em França e Portugal, 2500 € em Espanha, 3000 € na Bélgica. Enquanto em outros países, por exemplo na Alemanha, não há limite.