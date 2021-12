Quando e onde abre? McDonald’s uma Battipaglia? O restaurante abrirá mais tarde 29 de dezembro de 2021. Para formalizar a nova inauguração, Dr. Luigi Sniclotto, parceiro do McDonald’s em Salerno e Potenza, por ocasião da conferência de imprensa realizada no Salotto Comunale de Battipaglia, em conjunto com Prefeita Cecilia Frances.

Quando e onde abrem os restaurantes McDonald’s em Battipalia: história e instalação

Design inovador, localizada na SS 18 Tirrena Inferiore (no entroncamento com o cruzamento Carmine Turco), tem alto impacto ocupacional e produtivo, e está inserida em uma área da cidade marcada por um importante projeto de renovação urbana. Eles já vão 50 unidades selecionadas irão funcionar no restaurante Battipaglia.

“Estamos satisfeitos por termos conseguido construir esta estrutura, que se tornou estratégica para a Battipalia e percebendo este entusiasmo desde o território – Luigi Sniclotto começa – está sendo Restaurante com arquitetura pós-industrial No interior, com um ambiente vintage mas ao mesmo tempo muito elegante, equipado com todos os serviços, desde o McDrive ao McCafè, ao parque infantil e aos jogos. O quadro de funcionários está em fase de treinamento há algum tempo: contamos com a participação principalmente de áreas locais, para um total de 50 funcionários que já estavam previstos para a fase de inauguração. ”

Antecipando-se ao corte da fita de forma muito discreta e com uma abertura mínima, de acordo com as medidas de prevenção Doença do coronavírus: “Estamos muito otimistas, embora o momento não seja o melhor, dado o desenvolvimento da infecção. Muitas famílias estão sofrendo, por isso vamos abrir as portas ao público em um tom menos respeitoso com a dor das vítimas da pandemia. E então, o mais rápido possível, tomaremos iniciativas para apoiar e iniciar nosso assentamento. De fato, em 2022, desejamos a toda comunidade e famílias um futuro melhor do que aquele em que vivemos. ”

Intensifique o envolvimento com as comunidades locais. Por ocasião do corte da fita no dia 29 de dezembro, será também identificada a nova iniciativa que verá o McDonald’s, em conjunto com a administração municipal e associações de voluntariado, no campo dos projetos sociais em benefício dos mais vulneráveis ​​e dos que vivem atualmente em. condições difíceis.

“Com o McDonald’s, um grande programa de renovação urbana do bairro Carmen Turco foi ampliado, com uma série de novos assentamentos comerciais – A prefeita Cecilia Francis confirma – A cooperação com o McDonald’s continuará em projetos para proteger o meio ambiente, reviver a pista de skate que fica atrás do restaurante e construir estacionamento e espaços verdes. Vamos criar jardins para as pessoas do bairro que logo mudarão de cara. Muitos jovens locais foram entrevistados e recrutados. Ter uma marca internacional na Battipalia orgulha-nos, também em termos de atratividade. Estamos convencidos de que muitas pessoas também virão para Battipaglia para o McDonald’s: é um motivador importante. No futuro, iremos também intervir na mobilidade, para melhorar as rotas alternativas, de acordo com o plano diretor. O futuro está na requalificação das áreas existentes, com uma visão de consumo zero do solo. ”

Durante a intensa discussão pública, por ocasião da coletiva de imprensa, Luigi Sniclotto também esclareceu Os valores e a filosofia de uma nova forma de ‘prática empresarial ética’, Com as pessoas no centro, ele também identifica diferentes iniciativas de apoio às regiões implementadas em 2021: desde a campanha contra o lixo “Dias Juntos pelo Meio Ambiente”, às refeições em benefício das associações voluntárias de Salerno e Potenza.

“A sensibilidade social nos acompanha em todas as regiões. Em primeiro lugar, a paixão e o desejo de construir um caminho com a comunidade – Destaques de Luigi Sniclotto Apoiar as comunidades em sinergia com as instituições locais é um grande objetivo comum. Envolver-se, estar juntos e compartilhar deve nos levar a um senso de responsabilidade social compartilhada. E também as questões de proteção ambiental, considere embalagens ambientalmente sustentáveis, eliminando completamente o plástico. Processos de reciclagem para proteger o meio ambiente e muito mais. está sendo Esta é a fotografia mais bonita que nos inspira para a nossa equipa de trabalho que inclui também os nossos colaboradores ”.

o restaurante

O novo restaurante, com 231 lugares entre interno e externo, se completa com um corredor McDrive e McCafé onde você pode desfrutar de um café de alta qualidade e uma oferta diversificada de bebidas de cafeteria, brioches e assados.

O restaurante Battipaglia terá a possibilidade de receber e servir os clientes na sala de jantar e na sua esplanada diariamente das 6h00 à 1h00. Paralelamente, também será possível usufruir do serviço de take-away, estritamente organizado para garantir a segurança e a saúde dos clientes e colaboradores. As entradas para o restaurante são limitadas e os produtos são entregues offline pela equipe. O pedido pode ser feito de forma independente nos quiosques, onde o McDonald’s implementou procedimentos excepcionais de limpeza e higienização, ou no caixa.

para mim O serviço McDrive também estará ativo, operando de segunda a domingo, 24 horas por dia. O pedido é atendido com a maior segurança Via interfone enquanto a refeição é entregue pela janela do seu carro sem contato direto entre funcionários e clientes.

Desde o início da emergência de saúde, o McDonald’s tem enfrentado a situação com o máximo cuidado e responsabilidade, colocando a segurança e a saúde de seus 25.000 funcionários em toda a Itália e seus clientes fiéis em primeiro lugar.