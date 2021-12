Tem’s Communications War, The Fate of Rep and Carriage, Chige for Spreading Aid, O que Israel está fazendo na quarta dose contra Covid

Tim, Carige, Mps, Palazzo Chigi, Covid, Israel, Portugal, Google e muito mais. Partes da resenha da imprensa (somente web) em tweets de Michelle Arnez, diretora da Startmag

MPS e CAREGE? Bancos zumbis. A palavra do economista Benati

“Mps e Carige são bancos de zumbis: no estado em que estão localizados, eles não têm chance real de sobrevivência; mas, como todos os zumbis, eles ainda podem andar por muito tempo, mesmo que o tempo tenha passado, seu valor tenha diminuído.” (Alessandro Benatti, Economista, de Domani Quotidiano) – Michel Arnese (@Michele_Arnese) 26 de dezembro de 2021

“Carige e Mps têm qualidade de ativos muito baixa e uma estrutura de custos muito alta para esperar sobreviver de forma independente.” (Alessandro Benatti, Economista, de Domani Quotidiano) – Michel Arnese (@Michele_Arnese) 26 de dezembro de 2021

Guerra dos correspondentes no tempo

Tim. 2 empresas de telecomunicações seguem a empresa. Ou melhor: uma (comunidade) segue o gerente geral da Labriola, e a outra (Edelman) segue o presidente Rossi e os conselheiros independentes. Não sei se é conhecido ou se é totalmente verdade. Mas me parece estranho. Quem sabe como vai? – Michel Arnese (@Michele_Arnese) 24 de dezembro de 2021

Protocolo Anti-Google

Um tribunal de Moscou multou o Google em US $ 98 milhões por não cumprir a lei de remoção ilegal de conteúdo do país. (BBC) – Michel Arnese (@Michele_Arnese) 25 de dezembro de 2021

estrela e linha de golpe

A ajuda com a fraude do coronavírus nos Estados Unidos chega a US $ 100 bilhões. Estas são as estimativas divulgadas pelos serviços de inteligência dos EUA na terça-feira. (Itália hoje) – Michel Arnese (@Michele_Arnese) 25 de dezembro de 2021

bolas americanas

Após a compra do Cesena Club pela JRL, existem 11 clubes italianos com propriedade na América do Norte. Série A: Bolonha (Joey Saboto), Fiorentina (Rocco Commisso), Gênova (777), Milão (Elliott), Roma (Dan Friedkin), Spezia (Robert Platke) e Veneza (Duncan Niedrauer). (Amanhã) – Michel Arnese (@Michele_Arnese) 25 de dezembro de 2021

Omicron Lusitana

“A Omicron tornou-se a estirpe dominante em Portugal, com mais de 10.000 casos diários de Covid registados nas últimas 24 horas. Portugal é um dos países com as taxas de vacinação mais elevadas do mundo.” (impressão) – Michel Arnese (@Michele_Arnese) 26 de dezembro de 2021

Pare a quarta dose em Israel?

De acordo com a emissora pública Kan, o Diretor-Geral do Ministério, Nachman Ash, deve tomar uma decisão a respeito da quarta dose da vacina em meados da próxima semana. (Aden) – Michel Arnese (@Michele_Arnese) 26 de dezembro de 2021

extrair um Elemento Por Alessandro Benatti em MBS and Carriage: Fonte: Tomorrow Daily

A oferta Bper do Carige tem a mesma estrutura que a oferta dos MPs do Unicredit. Em primeiro lugar, queremos que a aquisição e posterior incorporação não exacerbem as necessidades de capital e a estrutura de custos do banco adquirente, por isso pedimos: venda de todos os empréstimos inadimplentes e uma avaliação conservadora de sua totalidade. bens; compensação por riscos legais e contingências adversas; reestruturação para reduzir custos operacionais; Depois que todas as perdas de capital, custos de reestruturação e reduções forem divulgados, um aumento “preventivo” no capital deve ser pago pelos antigos acionistas para alinhar os índices de capital com os índices mais elevados do comprador.

Se você olhar as ofertas da Bper e do Unicredit com olhos frustrados, verá um elemento estranho: além do valor econômico dos vários benefícios dados ao comprador, vendedor, Estado para Mps ou Fidt para Carige, você pagará mais dinheiro para o banco como um aumento de capital “estimado” do que será coletado na venda subsequente. Na prática, é o vendedor quem paga ao comprador, ainda que indiretamente; O oposto do que acontece em qualquer transação normal. Isso é equivalente a atribuir um valor negativo a Mps ou Carige.

Com a criatividade típica italiana, esse preço negativo foi rebatizado de “dote”, mas nada mais é do que um pagamento do vendedor até que o comprador aceite o banco. De qualquer forma, o aumento de capital “preventivo” serve apenas para ocultar esse pagamento em favor do comprador.

Mesmo que ninguém diga isso publicamente, Mps e Carige são bancos zumbis: no estado em que estão localizados, eles não têm chance real de sobrevivência; Mas, como todos os zumbis, eles podem caminhar por muito tempo, mesmo que, com o passar do tempo, seu valor diminua.

Um trecho de um artigo da República sobre assistência de publicação estadual:

A assistência do Estado italiano à imprensa escrita não é um caso único na Europa, nem uma anomalia. Pelo contrário, estão em linha – em termos de características e finalidades – com as que todos os países europeus defendem para o sector da informação. Além disso, o montante do apoio italiano não é o mais alto. Na classificação de sete países – avaliada pelo Primeiro-Ministro num dos seus estudos – o nosso país situa-se entre o quinto e o sexto (segundo o critério aprovado). O estudo – “Apoio à Publicação nos Grandes Países Europeus” – foi realizado pelo Departamento de Informação e Publicação da Presidência do Conselho. No gráfico da página 66, o estudo mede a receita de publicação de um país em relação à riqueza que uma comunidade nacional produz em um ano. Aqui, a Itália ocupa o quinto lugar (com uma contribuição de 0,014 em relação ao PIB). No grupo, ele deu lugar a Dinamarca, Suécia, Noruega e França (que é 0,017). E ficamos até em sexto lugar se levarmos em conta os recursos per capita. Na introdução ao estudo, o subsecretário do Ministério da Publicação, Giuseppe toupeiras Lembre-se das críticas que você recebe por ajuda. Alguns percebem que o Estado, no trato com o setor editorial, vai além de suas atribuições. Alguns suspeitam que o estado financia as editoras para conquistar sua boa vontade. Qual jornal, subsidiado pelo governo, teria interesse em provocar seu doador? toupeiras desmonta ambos os argumentos. Nesse ínterim, observa ele, a ajuda pública não desestimula e, se existe, maximiza a liberdade das redações. O Índice Mundial de Liberdade de Imprensa – que mede a liberdade de fornecer informações em todos os países – coloca a Noruega, a Suécia e a Dinamarca nas primeiras (e mais livres) classificações, com o apoio estatal entre os mais generosos. Tempo todo toupeiras Ele cunhou uma frase do economista americano Joseph Stiglitz: “A informação é um bem público e, como um bem público, precisa do apoio público”. Palavras que até a UNESCO International usa para relançar. Em seguida, o estúdio faz uma viagem para oito países, além do nosso. Existe a Áustria e a Alemanha. Existem a França e o Reino Unido. Em seguida, a região escandinava representada pela Dinamarca, Finlândia, Suécia e Noruega. A turnê pela Europa revela que as regras não são exatamente as mesmas. Mas as características comuns são comuns entre ajuda direta, ajuda indireta e emergência (porque é uma consequência da epidemia). Assim, a estratégia italiana não é um fenômeno isolado, longe disso. Até mesmo o sistema de imposto de valor agregado, que recompensa comunicados à imprensa em todos os lugares, tem um perfil recorrente. O estudo escreveu: “No Reino Unido, o pão goza de isenção total do IVA, não muito diferente dos produtos editoriais. Alguns produtos alimentares básicos na Alemanha (7%), Itália (4%) e Áustria (10%) têm a mesma taxa inferior de produtos editoriais. ”