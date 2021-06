Vários projetos para o território de apoio ao turismo na Apúlia em 2021 – Economia

EU ‘Imóveis 2021 É o segundo desde que a pandemia global foi declarada devido à emergência pandêmica de Covid-19. Já no ano passado, setor de turismoEntre os mais afetados pelo encerramento dos vários encerramentos, retomou os trabalhos após a diminuição de feridos e mortes, continuando a cumprir as medidas de saneamento e distanciamento necessárias para conter a propagação da infecção. Mas com a chegada da queda, a curva de infecção viu um novo aumento e causou mais bloqueios e quarentenas.

Mas o verão 2021 já está chegando علينا O turismo está pronto para recomeçar com mais segurançaGraças à campanha de vacinação, mais de 12 milhões de pessoas foram vacinadas com ambas as doses (incluindo cerca de 700.000 com a vacina de dose única Johnson & Johnson) em toda a Itália, e mais de 23 milhões receberam a primeira dose.

Além disso, o governo, no contexto Decreto de reabertura, criada pista verde, uma Certificado verde para viajar para a ItáliaÉ emitido para aqueles que se submeteram à administração da primeira ou das duas doses da vacina, para aqueles que tiveram esfregaço de partículas rápido ou não saudável, com resultados negativos, nas últimas 48 horas ou como certificado de recuperação do COVID-19. Com apenas este documento, será possível ter acesso à reserva de vários voos ou alojamentos que o requeiram.

Assim, haverá uma garantia adicional que funcionará para monitorar e conter a propagação da infecção por coronavírus que permitirá aos turistas italianos desfrutarem As férias de verão de 2021 são seguras E para os empreendedores que não sofrem mais um golpe nas vendas, no período mais lucrativo do ano.

Apúlia retoma turismo

A Região da Apúlia aprovou seis decisões importantes destinadas a Reiniciando o setor cultural e turístico na Puglia. A vontade de recomeçar é forte, as cadeias de turismo e cultura regional precisam de um apoio significativo, relançar o fortalecimento e fortalecimento do território.

O conselho regional divulga os projetos Guardamos o turismo na Puglia 2.0 e Nós protegemos a cultura em Puglia 2.0E a Além das bebidas que toque de corneta Nos últimos meses, o equivalente a 18 milhões de euros.

Adicionalmente, outros 26 milhões de euros serão atribuídos a micro, pequenas e médias empresas que operam no setor do turismo para apoiar a recuperação económica, e 6 milhões de euros serão utilizados no setor da cultura.

Os beneficiários dessas bolsas estão aumentando graças à inclusão de Novos Códigos ATECO Para outras categorias de produção da cadeia de abastecimento de turismo e cultura, em comparação com as das medidas de refresco anteriores: salas de recepção de casamento, táxis, NCC, ônibus de turismo, guias turísticos, discotecas.

A Apúlia aprovou outro projeto para 2021 relacionado com “Intervenções para o reposicionamento competitivo de destinos turísticos”, com uma dotação de cerca de 1 milhão de euros. O projeto Promoção integrada do território pelo fortalecimento das características de identidade Tem como alvo os municípios, em coordenação com o Teatro Público da Apúlia – a união regional das artes e da cultura, são estes os objetivos:

– promoção de atracções turísticas na região da Apúlia, com especial atenção para as pequenas aldeias e municípios;

– Reforçar a identidade distintiva das regiões, com destaque para os produtos da arte e do artesanato (luzes, fogueiras, bandas de todo o lado);

– Desenvolver um programa / calendário regional único de promoção do território com as suas características mais específicas e identitárias, graças à intervenção da Agência Regional de Turismo de Poglipromento;

Produzir produtos / materiais que sejam capazes de descrever de forma inovadora o que foi alcançado por meio de atividades de pesquisa nas quais os jovens participam.

O conselho também concordou em Diretrizes para a provisão de recursos destinados à promoção e promoção do patrimônio da UNESCO na ApúliaDe acordo com as disposições da lei do orçamento de 2021 e suas alterações Diretrizes para inscrição na lista regional de municípios com economia predominantemente turística e cidades técnicasE a Para manter a condição Municípios com economia predominantemente turística e cidades artísticas.

para cuidar de Reiniciando o setor de turismo cultural, OAgência Regional de Turismo para a Promoção da Apúlia, que trabalhou numa série de projectos operacionais para 2021 e 2022. Para além das medidas de recuperação que irão transferir cerca de 50 milhões de euros para as PME deste sector na Apúlia, de facto, foram acrescentados mais 15 milhões de euros. Esses projetos vão confrontar as forças econômicas e sociais do setor, que com ele Um cronograma de trabalho permanente será ativado para reiniciar, Definir medidas de assistência e recuperação para as empresas gravemente afetadas pela emergência pandêmica.

Recuperação do verão: turismo na Apúlia

O setor de turismo aposta em tudo no período de recuperação do verão e há sinais de retomada. Na verdade, há semanas, as empresas de hospedagem aceitam reservas e visitantes, e muitos edifícios estão esgotados. Isso também foi confirmado por operadoras dos setores de turismo e hotelaria, como pérolas apulia, uma agência sediada em Salento que trabalha no setor de moradias de luxo está constantemente aumentando seu número em toda a região, bem como guias turísticos, associações e representantes de museus, que já estão lutando com iniciativas promovidas para o verão de 2021 para encorajar o reinício do sector do turismo para realizar promoções turísticas eficazes.

O município de Altamura, por exemplo, participa do projeto Cidade Urbana e Câmara de Comércio de Bari Terra di Bari 2.0. Cartão de ConvidadoQue visa construir um sistema urbano integrado para o turismo. A ideia é criar um cartão turístico único para o território através do qual os turistas e visitantes possam aceder a museus, zonas arqueológicas, outros contentores culturais, empresas e serviços convencionados.

Dentro de uma investigação Swg-Ciset Em nome da Pugliaprofotion No Turismo na Puglia em 2020, a região da Apúlia afirmou: “Apesar do novo e difícil contexto em que se encontra o turismo nacional, a Apúlia é o principal destino escolhido pelos turistas italianos, com 16% dos participantes e 21% dos que pretendem ou não viajar para a Itália . Tendo decidido fazê-lo, segue a Sicília (16%) e a Toscana (14%). Mas a região é considerada mais segura para a infecção de Covid-19, mesmo em comparação com destinos mediterrâneos, como Espanha, Croácia, Montenegro, Grécia, Albânia, Turquia , Portugal, Tunísia e Egito. “

A assessora de Turismo e Indústria Cultural Loredana Capone também comentou: “É claro que o medo da Covid, que ainda é muito difundido, e a tensão decorrente do período de bloqueio, levam o turista a buscar acima de tudo calma, relaxamento, segurança e o máximo é possível viajar Puglia mostra-se mais do que outras regiões para atender a essas necessidades. Pollya começou a trabalhar novamente, neste preciso momento de recuperação do tráfego turístico no mercado italiano, também porque os italianos o consideram Um dos destinos turísticos mais segurosÉ o lugar perfeito para voltar às maravilhas, graças à possibilidade de viver experiências autênticas em uma bela região que não participa do turismo de massa. O distrito, junto com os operadores, fez sua parte trabalhando duro, mesmo durante a emergência de Covid para reorganizar Reabertura segura. E não é por acaso que, apesar da emergência que interrompeu temporariamente o crescimento explosivo do turismo na Apúlia, já podemos ver sinais de uma boa recuperação. ”

O Destinos costeiros mais populares eu Salento e Gargano E este ano, a Apúlia tem sido citada como destino de muitos viajantes que optam por explorá-la pela primeira vez, aproveitando o fato de não poder ou não querer viajar para o exterior, graças também ao fato de que o orçamento esperado para férias em Puglia é ligeiramente abaixo da média nacional.

Em relação às medidas de segurança, eu Turistas que optam por visitar a Apúlia Têm a certeza de que os gestores de alojamentos, restaurantes, bares e praias respeitarão as regras, mesmo que confiem menos no comportamento dos outros turistas.

PRESS RELEASE GO BUSINESS SRL