Chicken McNuggets vendidos por US $ 100.000: o motivo é incrível

No Ebay, um Chicken McNuggets especial foi vendido por US $ 100.000. O motivo é inacreditável e inimaginável

História incrível. No eBay, um Menugets de Frango McDonald’s foi vendido por $ 100.000. Em 28 de maio, o leilão foi publicado com um preço de abertura de 99 centavos. depois do poço 184 larguras e extras, “lucky” foi capaz de levá-lo para casa pelo preço acima.

O motivo pelo qual este pedaço de frango é tão precioso é um dos principais: sua semelhança com um personagem de videogame popular. Entre nós. A isso deve ser adicionada a origem das pepitas, ou seja, Refeição BTS Criado por uma rede de fast food em colaboração com a famosa K-Pop.

Chicken McNuggets estão sendo vendidos por ouro: não é a primeira vez

$ 100.000 para Chicken McNuggets Lembra-nos de uma carta de Entre nós: Provavelmente um dos leilões mais loucos de todos os tempos no eBay. O vendedor disse que o cabo será entregue Congelado e selado a vácuoIsso é para garantir seu frescor. Também será acompanhado de um sabor delicioso parte do molho, Mesmo que seja improvável que o vencedor do leilão coma.

No momento, nada se sabe ainda na identidade do comprador. Pode ser um fã de videogame, um cliente regular de uma rede de fast food ou apenas um colecionador que deseja levá-los para casa. Esta peça única.

Esta não é a primeira vez que algo assim acontece. Em 2008 a Flocos de milho em forma de Illinois Foi vendido por $ 1.350, enquanto em 2012 Uma pepita como George Washington Acabou em leilão por $ 8.100.