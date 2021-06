Sergio Rossi, um calçado italiano de luxo, muda-se para a chinesa Fosun

A lista de marcas de luxo italianas mudando de propriedade está crescendo. O chinês Fosuon Fashion Group, que já é dono da Lanvin and Wolford, adquiriu 100% da Sergio Rossi, a histórica marca italiana de calçados fundada em 1951. O negócio foi anunciado via WWD: Acquired Fosun adquire 100% da Sergio Rossi SpA pela Investindustrial – seguida pelo consultor Rothschild – que tem a marca em seu portfólio desde 2015. “Esta aquisição – explicou a empresa em nota – não só complementa o ecossistema de branding estratégico da Ffg, mas também cria potenciais sinergias entre as marcas. ” O presidente da Fosun, Joann Cheng, garantiu ao WWD que “o DNA e a estatura de Sergio Rossi não mudarão”.

A Fosun já possui Christian Louboutin, Birkenstock e Dr. Martens, todos os quais recentemente estiveram envolvidos em negócios ou listagens. Além disso, ele consulta a Adidas, que também está procurando um comprador para a Reebok. “Esta aquisição não só complementa um ecossistema de marca estratégica, mas também cria sinergias potenciais entre as marcas por meio da fábrica de Sergio Rossi”, explicou o grupo asiático.

As prioridades de desenvolvimento de Sergio Rossi incluem o fortalecimento das equipes e estratégias locais para o mercado da Grande China e o fortalecimento do negócio digital e omnicanal, processo que começou em 2018, mas de acordo com Cheng, ainda há “muito espaço para melhorias”. Através deste processo, a Fosun pretende também aumentar a notoriedade da marca a nível mundial, que sempre foi apreciada pela sua elevada manufatura, conforto e elegância. “Acreditamos que Sergio Rossi tem uma base sólida para um crescimento explosivo na próxima fase”, disse Cheng, explicando que a Fosun “terá como objetivo trazer mais inovação e entusiasmo em termos de estrutura de grupo” que vão além dos clássicos de Sergio Rossi. linhas.

Entre as novidades no horizonte também pode haver novas coleções, “Experimentos”, mais notavelmente Zheng, que podem ser desenvolvidas graças à “cooperação com vários talentos criativos”. Seria, nas palavras do presidente Fosun, “uma maneira diferente de contar histórias que se adapta ao ambiente e aos consumidores de hoje”. E Sergio Rossi, dono de 64 lojas, fechou 2020 com um faturamento de cerca de 60 milhões de euros. No ano passado, aos 84 anos, faleceu o designer e fundador da marca, após a contratação da Covid-19.