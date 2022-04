Veronavier, Sol Doro 2022: Itália perto do topo, Croácia e Espanha no pódio | TkfronaGenericName

A 20ª edição da competição Sol d’Oro em Veronafiere é mais uma vez manchada pelas cores da Itália. A competição mais seletiva do mundo dedicada ao azeite virgem extra viu os produtores da península ganharem 19 das 21 medalhas previstas nas sete categorias da competição (fruta leve, fruta média, fruta intensa, Dop-Igp, orgânica, monovarietal, iniciante absoluto e primeira -temporizadores). PDO-PGI). O sucesso foi distribuído igualmente entre as principais regiões de produção: cinco no Lácio, três na Puglia, dois na Campânia, Sicília e Úmbria, e um em Abruzzo, Basilicata, Toscana, Liguria e Veneto. Croácia e Espanha também estão no pódio. Pela primeira vez, a China ganha um grande sinal. O “Sol Doro Challenge 2022”, que premia o melhor desempenho geral, foi vencido por Amerigo Quatruciucci de Terracina (Latina).

252 amostras da China, Croácia, Grécia, Itália, Portugal, Eslovénia e Espanha participaram na edição de 2022 do Sol d’Oro. Os óleos foram cuidadosamente avaliados pelo júri internacional composto por Marino Giorgiti (Presidente do Comitê), Milena Bocar Miklavic (Eslovênia), Annunciacion Carpio (Espanha), Fabian Kodashioni Roux (França), Yara Ghalayini (Jordânia), Kristina Strebaku (Grécia). ), Giuseppe Giordano (Itália), Simone Di Nicola (Itália), Carlotta Passetto (Itália), Giulio Scattolini (Itália), Fulvio Genovese (Itália), Giuseppe Cicero (Itália), Giovanni Pipolo (Itália) e Annalisa Valletti (Itália) .

A cerimónia oficial de entrega de prémios do concurso Internacional Sol d’Oro 2022, com a entrega dos diplomas Sol d’Oro, prata e bronze e menções aos azeites finais, terá lugar no domingo, 10 de abril de 2022, no âmbito do Sol & Agrifood, a feira internacional de agroalimentar de alta qualidade (Veronafiere, 10-13) abril, www.solagrifood.it), um evento em que todos os azeites premiados serão os campeões de degustações guiadas.

“Desde a sua criação em 2002, a competição fortaleceu seu papel como promotor de melhor produção, conhecimento e comercialização de azeites extra-virgens de qualidade premium no mundo – comentou Matteo Gilmiti, vice-presidente da Veronafiere. Um resultado obtido graças à autoridade do júri e às iniciativas dedicadas aos vencedores durante a Sol & Agrifood em Verona. É por isso que, hoje, Sol d’Oro é uma verdadeira marca de certificação de qualidade reconhecida por compradores italianos e estrangeiros. A esperança agora é realmente voltar para o exterior com a Sol Int’l, acompanhando produtores e vencedores aos mercados do Japão e Hong Kong, o que é uma estratégia para disseminar a cultura e a distribuição pela Ásia.”

“Avaliamos estes resultados com grande satisfação, o que confirma o valor que o ‘Sol d’Oro’ adquiriu como uma importante oportunidade de comparação e promoção de produtos de azeite de alta qualidade – explica Marino Giorgetti, Presidente do Comitê Sol d’Oro desde seu primeiro lançamento -; os trabalhos foram realizados no quadro do cumprimento integral das regras que caracterizam a competição e seus valores altamente seletivos: degustações cegas com anonimato do notário e cabines de degustação individuais. e o profissionalismo do júri internacional, composto por provadores da Itália, bem como da Espanha, Jordânia, Eslovênia, França e Grécia, para honrar o compromisso O trabalho contínuo de muitos produtores que continuam seu trabalho com paixão.”