730 2022 pré-embalado: quando estará disponível?

A partir de 23 de maio, um Formulário 730 pré-preenchido estará disponível para os contribuintes. A data foi alterada devido à prorrogação do prazo relevante Relacionado à opção de relatório de transferência de crédito ou dedução de fatura em conexão com bônus de construção.

O Formulário 730 pré-preenchido Estará disponível para os contribuintes a partir de 23 de maio No site de .agência de receita. É um formulário com diversos dados já inseridos que evita que o contribuinte faça todos os cálculos necessários e dá a possibilidade de obter a restituição do imposto diretamente no boleto. Eles podem me usar funcionários Que aposentado.

Em relação ao prazo para envio do formulário, a data não foi divulgada oficialmente, Como enviar um pedidoNão há mudanças nesse sentido.

Modelo 730: Disponível a partir de 23 de maio

lá extensão Do prazo até Transferência de saldo de relatório ou opção de desconto de fatura Referindo-se a Bônus de construção Também a data em que ele se mudou Formulário 730 pré-preenchido. Este último será encontrado no site da Agência delle Entrate a partir de 23 de maio ao invés de 30 de abril.

Inicialmente, foi definido o prazo para reportar transferência de saldo ou dedução de fatura 7 de abril; No entanto, uma alteração ao Decreto Sostegni ter alterou este prazo, fazendo com que fosse adiado para 29 de abril.

Formulário 730: Quem são os contribuintes relevantes

O Modelo 730 Pode ser servido por aqueles que em 2021 recebido compensação de funcionáriosE a renda semelhante Para esses funcionários e renda de aposentadoria. Além disso, esses contribuintes não devem ter um imposto alternativo em 2022 que possa fazer o ajuste.

Mesmo quem percebe pode usar o 730 Renda de prédios e terrenosRendimentos de trabalho por conta própria que não exigem um número de IVA, Renda sujeita a impostos separados (Como rendimentos recebidos pelos herdeiros).