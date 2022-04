Bolsa de Valores italiana, comentando a sessão de hoje (4 de abril de 2022)

A Telecom Italia TIM caiu acentuadamente após a forte volatilidade da semana passada. Um começo negativo para Stellantis também. No balanço do petróleo

Os principais índices da Bolsa Italiana e os principais mercados financeiros europeus iniciaram a primeira sessão da semana com Diferenças parciais.

às 09.10 FTSEMib Caiu 0,51%, para 25,036 pontos, enquanto FTSE Italia todos participaram Ele estava perdendo 0,45%. sem direção chapéu médio FTSE Italia (-0,04%) e A estrela do FTSE Italia (+ 0,18%).

O Principais índices de ações dos EUA Eles registraram aumentos parciais na última sessão da semana. O Dow Jones ganhou 0,4%, a 34.818 pontos, enquanto o S&P500 subiu 0,34%, a 4.546 pontos. Também um sinal de mais para o Nasdaq (+0,29% para 14262 pontos).

Comece a semana com algumas ideias para TSE. O índice Nikkei registrou uma alta fracionária de 0,25%, para 27.736 pontos, depois de oscilar entre uma queda de 27.579 pontos e 27.754 pontos.

O Bitcoin Isso equivale a mais de 46.000 dólares (pouco menos de 42.000 euros).

O BTP-Bund spread Ele ampliou além de 155 pips.

EU ‘euro Ele caiu abaixo de US $ 1.105.

Telecom Italia TIM Mantém-se entre os principais números do Índice FTSEMib, após a forte volatilidade registada na semana passada. O título da sessão começou com 5,5% de redução A um preço de 0,3043 euros. A empresa de telefonia anunciou que assinou um acordo de confidencialidade com a CDP Equity para iniciar as discussões preliminares sobre a potencial integração da rede da TIM com a Open Fiber Network, da qual a Cdp Equity detém 60% do capital.

As ações do setor de petróleo flutuamDepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em maio de 2022) voltou a US$ 100 o barril.

Stilants Regista um decréscimo de 1,27% para 14.602 euros. O Ministério dos Transportes anunciou que quase 120.000 carros foram registrados na Itália em março de 2022, uma queda de 29,7% em comparação com 170.000 carros no mesmo período do ano passado. As vendas de Stellantis também caíram acentuadamente. De acordo com o que as principais agências de notícias relataram em março de 2022, os registros do grupo ultrapassaram 43.000 unidades, uma queda de 36,6% em comparação com mais de 68.000 carros vendidos em março de 2021.

bota nervosa para em geral. As ações da Lion of Trieste começaram o dia com queda de 0,19%.