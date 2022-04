Eurovisão 2022: tudo sobre pré-venda de bilhetes

Até agora, falta pouco mais de um mês para a abertura das portas do Eurovision, o aguardado festival de música europeu que Turim sediará este ano. A partir de quinta-feira, 7 de abril, os espectadores em potencial finalmente terão a oportunidade de comprar ingressos de pré-venda em plataformas designadas.

A Eurovisão representa em Turim e continua a representar Principal Para a temporada de eventos de primavera em La Mall City. Muito aguardada por entusiastas, turistas, instituições e comerciantes, a Eurovisão não se limitará a luz Mais glamour da maravilhosa capital do Piemonte; beneficiar muitoEconomia da cidade e, em geral, da região. Nos últimos meses, muito se falou sobre o evento, com vários detalhes a respeito eventos paralelosAs iniciativas e sites apresentados pelos organizadores gradativamente. Falta muito pouco na coreografia de abertura, e por isso é bom Pesquise Nas várias noites de competição e nos detalhes dos bilhetes.

Todas as informações sobre vouchers

Como mencionado, a pré-venda dos ingressos da Eurovisão começará quinta-feira, 7 de abril de 2022A partir de 10. Já se espera um alvoroço na plataforma de internet de . tiktoonPara pegar os cupons desejados. No entanto, poucos dias após a abertura das vendas, não foi fornecido Detalhes do preço. Com base nos dados das versões anteriores, o custo dos ingressos pode ser Diferente Dependendo das noites em que você decidir participar e, claro, dos assentos. No passado, o preço estava entre 80 e 300 euros. Geralmente as noites mais importantes são:

lá Primeiras semifinais que será realizado no dia 1º de maio a partir das 21h, onde competirão Albânia, Letônia, Suíça, Eslovênia, Bulgária, Moldávia, Ucrânia, Lituânia, Holanda, Noruega, Portugal, Armênia, Áustria, Dinamarca, Croácia, Grécia e Islândia.

lá A segunda semifinal com 18 nações concorrentes: Austrália, Chipre, Sérvia, Geórgia, Azerbaijão, Finlândia, San Marino, Malta, Israel, Montenegro, Romênia, República Tcheca, Polônia, Bélgica, Suécia, Macedônia do Norte, Irlanda e Estônia.

com 18 nações concorrentes: Austrália, Chipre, Sérvia, Geórgia, Azerbaijão, Finlândia, San Marino, Malta, Israel, Montenegro, Romênia, República Tcheca, Polônia, Bélgica, Suécia, Macedônia do Norte, Irlanda e Estônia. lá o último14 de maio às 21h00, onde vão competir os finalistas, assim como Itália, França, Espanha, Alemanha e Reino Unido que entrarão por direito.

Quem acompanhou os detalhes da Eurovisão no passado já sabe que o evento principal acontecerá em PalaAlpitour. Entre outros eventos associados ao evento principal, vale destacar Veja o júri Que show de família; Respectivamente, ensaios públicos abertos ao público e eventos vespertinos destinados a famílias com crianças.