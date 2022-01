Conforme o novo ano se aproxima, entusiastas e investidores do setor estão se perguntando o que Melhores criptomoedas para investir em 2022. Os traders antecipam uma nova expansão do mercado de criptomoedas nos próximos meses, que será favorecida por vários fatores: Fala-se na introdução de regras específicas para ativos digitais e a conseqüente ampliação da oferta de serviços relacionados a ativos digitais. finanças descentralizadasSem esquecer a abertura das grandes corporações ao uso de bitcoins ou outras moedas para transferir grandes quantias de dinheiro.

Criptomoedas para investir em 2022



Entre as criptomoedas mais interessantes para avaliar na hora de decidir onde investir estão os principais ativos do mercado e alguns dos tokens menos conhecidos, mas com alto potencial de crescimento.

Esta discussão não é um incentivo para investir, negociar ou comprar criptomoedas, mas sim uma coleção de opiniões e previsões dos principais especialistas do mercado.

1. Bitcoin (BTC)

em 2022 Bitcoin Continuará a ser a primeira escolha para os investidores. No ano que acabou de terminar, a cripto-rainha teve um crescimento de 60% em seu valor e, em novembro, atingiu um novo recorde acima $ 68.000. Prever os rumos futuros do BTC sempre foi um grande desafio para os analistas, mas muitos acreditam que será em 2022. Pode exceder suas alturas atuais Assim, você se acomoda em níveis muito interessantes. A perspectiva de adoção de regulamentação do BTC nos Estados Unidos e a introdução no mercado financeiro de novos instrumentos derivativos voltados para cripto-ativos são apenas alguns dos fatores que podem facilitar o impulso do Bitcoin nos próximos 12 meses. Obviamente, a tendência continua Aumentar A criptomoeda pode ser afetada negativamente pelas proibições adotadas por países como a China ou a Rússia, embora esta última ainda não tenha emitido nenhuma restrição oficial sobre transações de mineração ou criptomoeda. No entanto, é inegável que os olhos das finanças globais permanecerão no Bitcoin por muito tempo.

2. Ethereum (ETH)

Como Bitcoin, também para Ethereum Os especialistas prevêem um ano dourado. A criptomoeda lançada por Vitalik Buterin em 2015 encerrou o ano de 2021 com um boom: desde o início do ano foi valorizada mais de 400% Em relação ao dólar americano, seu crescimento enfrentou menos obstáculos do que o crescimento do Bitcoin. Em 2022, umatualizar Com quem converter ETH para o protocolo prova de apostaGraças a isso, os custos de transação e o consumo de eletricidade dos computadores usados ​​na mineração do Ethereum serão reduzidos. A valorização da moeda também será incentivada pelo desenvolvimento do ecossistema DeFi e mercado NFT, visto que o Ethereum Blockchain desempenha um papel muito importante em ambos os setores. Nos meses seguintes, cada token ETH poderia ser negociado acima de US $ 5.000, mas de acordo com algumas previsões, um movimento próximo a US $ 7.000 até o final de 2022 não pode ser descartado.

3. Moeda Binance (BNB)

O token oficial da troca Binance é uma nota especial devido aos muitos novos recursos que virão em 2022. Primeiro, uma atualização recente no Blockchain para Moeda binance Enviar um trabalho queima simbólica Automatizado: Este é um processo pelo qual certos tokens BNB podem ser removidos de circulação para conter o fornecimento geral. Conforme declarado pela alta administração da Binance, a meta de suprimento de longo prazo é de 100 milhões de BNB. Se a capitalização de mercado da altcoin permanecer estável ao longo do tempo em torno de US $ 87 bilhões atualmente, o preço da Binance Coin se moverá na faixa de US $ 870- $ 900. O crescimento do token Binance em 2022 também pode ser apoiado pelas recentes parcerias firmadas entre a bolsa e instituições dos Emirados Árabes Unidos. O acordo é parte de um grande projeto para criar um Centro de Codificação em Dubai, uma cidade que pretende se tornar uma meca para as empresas Blockchain.

4. Solana (SOL)

Solana Foi uma das grandes descobertas de 2021: entre janeiro e dezembro seu valor aumentou em mais de 10.000%. SOL ganhou enorme popularidade graças à velocidade com que as transações são feitas em seu Blockchain, que é cada vez mais usado no desenvolvimento do ecossistema DeFi e no mercado de tokens não fungíveis. As criptomoedas terão todas as credenciais para se tornar uma dasAssassino ethereumUm termo pelo qual os investidores se referem a altcoins que são uma alternativa ao Ethereum em várias áreas de aplicação. Como muitos analistas apontaram, Solana permanecerá otimista no longo prazo e pode subir acima de US $ 300 até o final de 2022.

5. Cabo (USDT)

Também em 2022 gravidez Não pode faltar na carteira dos investidores mais experientes. A stablecoin é altamente valorizada devido à sua atrelagem ao dólar norte-americano, que oferece forte proteção contra a volatilidade excessiva do mercado, que não desaparecerá no novo ano. No entanto, ainda existem alguns pontos importantes relacionados ao stablecoin, como o impacto que a cripto-regulação arrisca na oferta de moedas USDT para usuários nos Estados Unidos. No entanto, os analistas não dizem que estão preocupados com o futuro do Tether, já que nenhum outro stablecoin desfruta atualmente de uma valorização tão alta entre os comerciantes: basta olhar para a diferença de $ 36 bilhões entre a capitalização do Tether e a capitalização do Tether Moeda em dólares americanosÉ a segunda stablecoin mais usada.

6. inSure DeFi

O projeto nasceu com o objetivo de proporcionar umCrypto Wallet Security de detentores de tokens SURE dentro de uma semana após a compra. A cobertura de seguro que você oferece DeFi não confirmado Protege o capital da desvalorização da carteira, fraude online e roubo de malware. A cobertura básica é obtida através da compra de 2.500 SURE e seguro de capital de até $ 1.000 por 120 dias, enquanto com o plano de prêmio, o capital de até $ 140.000 é protegido por dois anos. Os detentores de token também podem ganhar passivamente até 60% Do valor anual dos SUREs, que ganharam nos últimos 12 meses mais de 200%. Uma vez que este é um projeto sem paralelo no cenário DeFi, é provável que se espere um crescimento saudável no valor do InSure ao longo de 2022.

7. Decentraland (MANA)

descentralização É a criptomoeda conectada à plataforma de mesmo nome para realidade aumentada que oferece aos proprietários a oportunidade de vender ou comprar ativos digitais, como terrenos virtuais para construção ou ferramentas para melhorar a aparência de seu avatar. O token MANA usa o token ETH Blockchain e seu titular pode participar do gerenciamento da plataforma. Nos últimos meses, o valor desta criptomoeda cresceu mais de 4000% graças a notícias relacionadas ao desenvolvimento de metaverso A partir de morto e outras grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos. A decentral e a criptomoeda podem ser adquiridas nas principais bolsas, como Binance, Huobi, KuCoin e Coinbase, o que indica um preço mais alto no futuro com base no aumento da demanda do mercado.

8. Cardano (ADA)

Cardano E mais um”Assassino ethereum»É comprado e guardado durante o ano novo. Sua tendência de curto prazo não parece muito empolgante, embora os especialistas estejam otimistas sobre a possibilidade de ver um aumento acentuado em meados de 2022. Vários projetos financeiros descentralizados estão sendo executados no ADA Blockchain e pelo menos trinta novos aplicativos. Disponível na primavera do ano novo. Sobre seu rival Ethereum, Cardano mantém o recurso interessante de executar totalmente o Proof of Stake, que é adicionado a ele Velocidade de transação mais rápida E uma taxa muito mais baixa. De acordo com previsões recentes, o preço-alvo da ADA para 2022 está entre US $ 3 e US $ 4, níveis que alguns acreditam estar subestimados.

9. STRIP

setor financeiro Ele fornece aos titulares de NFT acesso à liquidez sem necessariamente ter que vender seus tokens não fungíveis. Como as outras criptomoedas já mencionadas, STRIP tem uma oferta agregada muito baixa que poderia alimentar uma perspectiva otimista de longo prazo: apenas 50 milhões de tokens. Em outubro, os fundadores do projeto anunciaram que haviam recebido $ 1,5 milhões de empréstimos do fundo de capital de risco que avaliaram o plano de negócios favoravelmente. Após o boom registrado em 2021, o mercado de tokens não fungíveis se prepara para continuar sua expansão também em 2022, e os analistas não deixam de expressar seu otimismo por todos os projetos relacionados a este setor.

10. Internet de Energia (IOEN)

Energia da Internet Foi proposto como uma alternativa ecologicamente correta às principais moedas digitais do mercado DeFi, graças ao protocolo Holochain ponto a ponto, que não requer mineração cara em termos de energia e impacto ambiental. Aqueles que possuem o token digital IOEN podem se beneficiar de eletricidade extraída de fontes de energia renováveis ​​para suas casas, mas deve-se notar que os tokens em questão estão atualmente em quantidades limitadas. Este é outro fator que mantém as expectativas dos analistas altas no longo prazo, já que o valor da criptomoeda altamente deflacionária provavelmente aumentará nos próximos 12 meses.