Voos e ‘super’ taxa de embarque atraem a ira das empresas de baixo custo

Cheguei ao Parlamento Proposta de lei orçamental para 2024 Contém um artigo que suscita debate no mundo do transporte aéreo (mas não só). Conforme detalhado no link, o Artigo 80 do exercício estipula que os municípios “pós-desastre” podem nomear Taxas municipais adicionais sobre taxas de embarque portuário e aeroportuário Para cada passageiro Não exceda 3 euros.

Os “intrigados” Assaeroporti e Ibar agora se juntam à empresa “Não” de RyanairO que solicita ao governo italiano que intervenha no artigo para rever praticamente o seu conteúdo. “Esta proposta de permitir um aumento adicional do imposto municipal em aproximadamente 50% teria consequências negativas a longo prazo para a indústria da conectividade e do turismo em Itália”, afirmou o CEO da Ryanair, Eddie Wilson.

Embora a Itália esteja a considerar propostas para aumentar a conectividade nacional e reduzir as tarifas, “este projecto de lei levaria a resultados contraditórios”. Com tarifas mais altas, menos conectividade e menos opções “Para os cidadãos italianos e para os turistas que viajam de e para o país”, refere uma nota da empresa irlandesa de baixo custo.

Para a Ryanair, “o aumento das taxas turísticas é caro em termos de empregos e conectividade. Por exemplo, a recente decisão da cidade de Veneza de aumentar a sobretaxa municipal em 2,50 euros por passageiro que parte levou a Ryanair a remover uma aeronave, cancelando e reduzindo frequências”. em 12 rotas no Aeroporto Marco Polo. Transferir este crescimento valioso para economias turísticas concorrentes, como Espanha e Portugalque não tem taxas turísticas punitivas.”

“O governo italiano deveria concentrar-se em vez disso Em relação à redução dos custos de acessoEliminação do imposto municipal adicional: Isto daria um impulso ao sector do turismo em Itália e proporcionaria um aumento em termos de empregos e do PIB, especialmente nos municípios que mais necessitam. A Ryanair está em melhor posição para fornecer a capacidade, o tráfego e o investimento necessários para revitalizar a indústria italiana de comunicações e turismo e, no início deste ano, a empresa partilhou propostas com o governo para fornecer… 5 milhões de vagas adicionais na Sardenha e na Sicília nos próximos cinco anos Se a derrama municipal for eliminada”, prossegue o memorando da transportadora.

AICALF também entra em campo

“Surpresa e decepção”: assim começou o comentário que revelou à imprensa Alessandro Fonte, Presidente da Associação Italiana de Companhias Aéreas de Baixo Custo Ecalf, a respeito da sobretaxa municipal sobre portos e aeroportos. “Discussões recentes com representantes de instituições e declarações de representantes oficiais deste governo Em relação aos preços dos voos Fizeram-nos esperar medidas exactamente no sentido oposto, nomeadamente que este imposto pudesse, se não ser totalmente abolido, pelo menos ser modificado para baixo – explica Fonte – lembramos que a sobretaxa de embarque Estas são taxas impostas aos passageirosQue é arrecadado pelas companhias aéreas ao repassar os valores da tarifa ao consumidor. A Itália já é um dos países com os impostos mais elevados sobre os bilhetes de avião e esta medida aumentaria o custo dos bilhetes para os passageiros, em clara contradição com o objectivo recentemente declarado pelo governo de querer intervir para reduzir os preços dos voos.

Para o presidente do Icalf, Pensando em cobrir o déficit de alguns municípios Aumentar os impostos sobre os passageiros é errado e será contraproducente: “O transporte aéreo é uma força motriz para a economia local e o turismo, por isso insistimos que o governo intervenha para cancelar ou pelo menos reduzir este imposto, o que reduz o desenvolvimento da procura de passageiros”. “O transporte aéreo prejudica a competitividade dos aeroportos e destinos turísticos italianos em comparação com outros destinos europeus.”