Desempenho de Wall Street na sessão de 2 de novembro de 2023

Principais índices de ações dos EUA registrados Aumenta menos de 2%.

O índice Dow Jones subiu 1,7%, para 33.839 pontos, enquanto o índice S&P 500 subiu 1,89%, para 4.318 pontos. Desempenho semelhante ao índice Nasdaq (+1,78% para 13.294 pontos).

Definitivamente uma sessão positiva para a Starbucks (+9,48% para US$ 100,01), após a divulgação dos resultados financeiros do quarto trimestre de 2022/2023, o período fechou com receitas e lucro por ação acima do consenso dos analistas.

Os resultados trimestrais também foram melhores que as expectativas PayPal (+6,58% para US$ 55,06) e Shopify (+22,4% para US$ 59,7).

Pelo contrário, o relatório trimestral da Moderna foi decepcionante (-6,52% para US$ 71,23), que apresentou perda por ação superior ao consenso. Além disso, a administração da farmacêutica reduziu as estimativas de vendas para o biênio 2023/2024.