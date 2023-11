Educados e nunca de mãos vazias na casa dos outros: campeões italianos das boas maneiras

Quando são convidados para jantar por parentes e amigos Os italianos estão particularmente preocupados com as boas maneiras, demonstrando pontualidade, generosidade, cortesia e respeito. Foi o que revelou um estudo que realizou sobre o comportamento dos europeus Provavelmente, uma plataforma global de aprendizagem de línguas, incluiu uma amostra de 1.650 pessoas espalhadas por 27 países. particularmente, Quando convidados, 54% dos italianos sempre trazem um presente. Há também Pontualidade Importante: no caso de eventos sociais, 65% dos italianos – seguindo os costumes dos residentes de outros países – chegam na hora certa enquanto 30% tendem a chegar mais cedo. Este último é um hábito difundido principalmente entre os adultos, mas não entre os jovens.

No nível de ElogiosQuanto aos italianos que tendem a dar o clássico beijo na bochecha – desde que a outra pessoa tome a iniciativa – a sua percentagem é de 64%, face à média europeia de 55%. Maioria da população Dinamarca, Estônia, Suécia E Eslovênia, por sua vez, não está nem um pouco inclinado a se despedir dessa forma. Por ocasião de um primeiro encontro, o aperto de mão também é considerado a escolha preferida por 64% dos italianos. Mas 19% preferem cumprimentos à distância, enquanto 16% preferem abraços.

Além das saudações habituais, A Itália é um dos poucos países – juntamente com Espanha e Portugal – onde a maioria da população tende a usar sapatos mesmo quando entra na casa de outras pessoas. Na verdade, 61% da amostra afirmou querer ser removido apenas a pedido dos anfitriões. Nos restantes 24 países, os sapatos são normalmente retirados.

À mesa, 81% dos italianos dizem que sempre terminam a comida do prato por respeito a quem cozinha e põe a mesa. Quem o faz é maioritariamente da faixa etária dos 25-34 anos e dos 45-54 anos, com percentagens que variam entre 85% e 90%. Estes dados são também confirmados a nível europeu. Em particular, 82% dos homens entrevistados afirmaram que tendem sempre a terminar o que têm no prato, enquanto entre as mulheres a percentagem caiu para 75%. Além disso, no final da refeição, os comensais do Bel Paese costumam ajudar os anfitriões a limpar: 62% fazem-no automaticamente e 30% se pedirem.

Se você estiver jantando em… restauranteFinalmente, 26% dos italianos não querem Pague a conta Também a outros hóspedes, enquanto 45% reservam-se o direito de ‘exibir’ em ocasiões especiais, como aniversários e datas comemorativas.