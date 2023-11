“Injustiça, paguei pelo serviço.”

Antigamente eram chamados simplesmente de restaurantes “buffet” e ofereciam uma grande variedade de alimentos preparados que todos os clientes podiam saborear quantas vezes quisessem e depois voltar à mesa com o prato cheio (e eventualmente também com a barriga) . Hoje, a fórmula chamada “Tudo o que conseguires comer“, uma frase em inglês que significa literalmente “tudo o que você puder comer”.

Naturalmente, os locais que prestam um serviço semelhante dependem de um certo equilíbrio entre quem come muito e quem não come, o que lhes permite manter uma margem de lucro.

No caso atual, a TikToker cria conteúdo comendo quantidades incríveis de comida por horas e horas em restaurantes buffet, mas neste caso seu chefe não gostou muito e depois de quatro horas e meia ordenou que ela parasse de comer e saísse do restaurante. lugar.

Uma maratona ‘All You Can Eat’ filmada para TikTok

A heroína da história é Madison, uma jovem que costuma postar vídeos sobre suas incríveis aventuras em restaurantes buffet ou com rodízio. Em um desafio anterior, Madison passou 12 horas comendo no Golden Corral e no Pizza Buffet e saiu com uma aparência saudável e pronta para a próxima aventura.

Neste caso, a “presa” foi o restaurante Hibachi. O vídeo mostra, como nos outros casos, a menina indo até o bufê e enchendo o prato, enquanto o relógio bate, as horas passam e a pilha de pratos vazios aumenta. Porém, a certa altura, ele volta à mesa e todos os seus pratos foram retirados. Então a jovem exigiu uma explicação e os garçons lhe disseram que não podiam permitir: “Dizem que eu comi demais”, escreve Madison, “no buffet livre… Talvez eu tenha levado tudo. .” Posso comer?”, disse ele, brincando.

Aparentemente, ela foi autorizada a permanecer sentada, mas não foi autorizada a continuar comendo. De qualquer forma, Madison acaba por decidir deixar uma grande gorjeta ao empregado que a “expulsou” e mostra o recibo para mostrar, como habitualmente, o preço pago pela farra: cerca de 13 euros por quatro horas e meia.

Os usuários elogiaram a moça pela educação demonstrada, seja por deixar gorjeta no serviço de bufê, seja por não fazer barulho após receber ordem de saída. “Esses locais devem indicar que há um limite de tempo!” “Eles não podem ficar bravos com você quando esse limite não existe”, escreve um, enquanto outros de lugares semelhantes reclamam: “Tenho um lugar perto e não é bom e eles não deixam você ficar sentado mais da metade uma hora.” “Uma hora, se você se levantar por um momento e eles levarão sua comida.”

