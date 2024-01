Mercados de ações hoje, 16 de janeiro. A Europa fecha no vermelho, o Milan aguenta. Shell interrompe envios para o Mar Vermelho

Milão – Uma sessão fraca para as bolsas europeias, que fecharam fracas com exceção de Milão. As bolsas estão condicionadas a sinais cautelosos provenientes dos membros do Conselho do BCE relativamente a possíveis cortes nas taxas de juro por parte do BCE em 2024. Outros indicadores vêm de Davos onde o governador do banco central francês François Villeroy de GalhauEle diz que as taxas de juros “não deveriam” ser mais altas do que são agora e que o próximo passo “será um corte, talvez este ano”, mas também disse que o trabalho “não está feito”. Na Ásia, Tóquio quebrou a sequência de seis sessões positivas consecutivas e encerrou o dia em -0,79%, enquanto os índices chineses fecharam mistos. Depois do fecho de ontem, Wall Street regista hoje as contas do Goldman Sachs e do Morgan Stanley: no primeiro caso, o quarto trimestre regista um crescimento dos lucros de 51% graças a negociações acima dos 2 mil milhões de dólares. Mas no segundo, caiu para 1,5 mil milhões de 2,2 no mesmo período de 2022, principalmente devido à valorização.

O spread fecha em 157 pips O spread entre as obrigações BTP e as obrigações alemãs fecha em 157 pontos base, com o rendimento das obrigações italianas a 10 anos em 3,81%. Mercados de ações europeus fecham em baixa, AC Milan permanece estável As bolsas europeias fecharam em baixa, com exceção da Bolsa de Milão, que terminou a sessão empatada (+0,03%). A incerteza económica e a possibilidade de subidas prolongadas das taxas de juro afectam o humor dos investidores.

Há expectativa pelo discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, no Fórum Internacional de Davos, agendado para amanhã. O índice ZEW, que mede a confiança dos investidores alemães, subiu em Janeiro para 15,20 pontos, face aos 12,80 de Dezembro, superando as expectativas do mercado em 12 pontos. Mas este sinal não foi suficiente para acalmar os receios dos investidores. Paris perdeu 0,18% para 7.398 pontos, Frankfurt perdeu 0,3% para 16.568 pontos e Londres perdeu 0,48% para 7.556 pontos. Shell suspende embarques pelo Mar Vermelho A gigante petrolífera britânica Shell suspendeu todos os embarques através do Mar Vermelho indefinidamente, depois que os ataques dos EUA e da Grã-Bretanha aos rebeldes Houthi no Iêmen levantaram temores de uma nova escalada. O Wall Street Journal informou isso, citando fontes familiarizadas com a decisão. Tesla em negativo, Musk quer aumentar capital As ações da Tesla abriram 2,7% mais baixas. Ontem, o CEO Elon Musk disse que se sentia desconfortável em transformar a Tesla em líder em inteligência artificial e robótica sem controlar pelo menos 25% das ações. Atualmente, controla cerca de 13% das ações da empresa. Em postagem na plataforma de mídia social externa à fabricante de carros elétricos. Musk disse mais tarde que gostaria que uma estrutura de ações de classe dupla tivesse mais alavancagem, mas não seria possível alterá-la após o IPO. Desde o início do ano, as ações da Tesla perderam 12%. Editorial de Wall Street é negativo Depois de ontem ter fechado por ocasião das comemorações do Dia de Martin Luther King, a Bolsa de Valores de Wall Street voltou hoje a funcionar. O início foi marcado por quedas: o índice Dow Jones caiu 0,25%, para 37.498 pontos, e o índice Nasdaq caiu 0,47%, para 14.902 pontos. Os mercados de ações europeus continuam a cair Os mercados bolsistas europeus continuaram a descer a meio da sessão, à medida que a incerteza económica e a perspectiva de subidas prolongadas das taxas de juro pesavam sobre o sentimento. Há expectativa pelo discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, no Fórum Internacional de Davos. O índice ZEW, que mede a confiança dos investidores alemães, subiu em Janeiro para 15,20 pontos, face aos 12,80 de Dezembro, superando as expectativas do mercado em 12 pontos. Mas este sinal não foi suficiente para acalmar os receios dos investidores. O índice CAC 40 de Paris perdeu 0,33% para 7.387,04 pontos, o índice DAX 30 de Frankfurt caiu 0,42% para 16.553,07 pontos e o índice FTSE 100 de Londres registou uma descida de 0,34% para 7.569,25 pontos. Na Piazza Affari, o Ftse Mib perdeu 0,38%. Fechando sem nenhuma ordem específica para a Ásia Os mercados bolsistas asiáticos fecharam sem qualquer ordem particular durante a manhã, com a incerteza económica e a possibilidade de uma subida nas taxas de juro de longo prazo a pesar sobre o sentimento. As preocupações com a escalada da acção militar no Médio Oriente também estão a fazer baixar os preços. Tóquio perdeu 0,79%, para 35.619,18 pontos, após seis sessões consecutivas de crescimento que viram o índice atingir o seu nível mais alto em 34 anos. O índice Topix perdeu 0,82%, para 2.503,98 pontos. Na China, as listas de preços recuperaram no final da sessão, com o Índice Composto de Xangai a subir 0,27%, para 2.894 pontos, e o Shenzhen a subir 0,31%, para 8.992 pontos, mesmo que os índices tenham permanecido perto dos mínimos de vários anos. A camisa preta do continente é Hong Kong que terminou em -2%, com 15.883 pontos. Seul também teve um desempenho fraco, registrando -1,12% para 2.497,59 pontos e Sydney -1,09% para 7.414,80 pontos. Taiwan registrou -1,14%, a 17.346,87 pontos, depois que o candidato pró-independência venceu as eleições no sábado. Lai, o cético representante do Partido Democrático Progressista em Pequim, venceu a votação como esperado; Ele se tornará presidente de Taiwan a partir de 20 de maio. Na China, Li vê atingir +5,2% em 2023 O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, vê o PIB do Dragon em 2023 aumentando “cerca de 5,2%”: foi o que disse ao discursar no Fórum Econômico Mundial em Davos. A estimativa oficial do governo de Pequim foi fixada em março passado em “cerca de 5%”. Menus vermelhos luxuosos sob pressão A sessão do mercado de ações na Europa continua a cair, mesmo que o ZEW, um indicador das expectativas dos investidores alemães, seja melhor do que o esperado, mas a preocupação permanece sobre os próximos movimentos do Banco Central Europeu. Londres perdeu 0,55%, Paris 0,51%, Frankfurt 0,65%, Madrid 0,9% e Milão 0,56%. Nas listas de preços, os traders observaram que as ações de bens de luxo estão particularmente a sofrer após o relatório negativo do Banco HSBC, que baixou os preços-alvo para o setor. Jingle para Hugo Boss (-13%), Heavy Cucinelli (-1,6%), Moncler (-1,4%), Ferragamo (-1,4%), LVMH (-0,9%), Kering (-1,2%). Mercados de ações abrem em baixa Os mercados bolsistas europeus abrem em baixa, na sequência da incerteza económica e da perspectiva de subidas prolongadas das taxas de juro que pesam sobre o sentimento. Existem expectativas para o índice ZEW alemão, enquanto os dados mostram que a inflação na Alemanha em 2023 desacelera para +5,9% (de +6,9% em 2022) e em dezembro +3,7%. No início das negociações em Londres, o índice Ftse 100 perdeu 0,52% para 7.555,42 pontos, em Frankfurt o índice Dax perdeu 0,6% para 16.523,20 pontos, e em Paris o índice Cac40 perdeu 0,66% para 7.363,88 pontos. Milan também caiu -0,77%, para 30.093 pontos Vodafone e Microsoft assinam parceria de 10 anos Os mercados bolsistas europeus abrem em baixa, na sequência da incerteza económica e da perspectiva de subidas prolongadas das taxas de juro que pesam sobre o sentimento. Existem expectativas para o índice ZEW alemão, enquanto os dados mostram que a inflação na Alemanha em 2023 desacelera para +5,9% (de +6,9% em 2022) e em dezembro +3,7%. No início das negociações em Londres, o índice Ftse 100 perdeu 0,52% para 7.555,42 pontos, em Frankfurt o índice Dax perdeu 0,6% para 16.523,20 pontos e em Paris o índice Cac40 perdeu 0,66% para 7.363,88 pontos. Milan também caiu -0,77%, para 30.093 pontos O spread abre em 157 pips As negociações nos mercados são retomadas e o spread entre BTPs e Bunds volta a 157 pips. O rendimento dos títulos italianos de 10 anos subiu para 3,8%, enquanto o rendimento dos títulos alemães permaneceu estável em 2,23%. O gás é estável na inicialização O preço do gás regressa ao limiar dos 30 euros por megawatt hora. Em Amesterdão, os preços futuros registaram uma ligeira subida de 0,26% no início da sessão, após a descida do dia anterior que os levou aos níveis mais baixos desde outubro de 2021.