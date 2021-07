Savona, o primeiro cruzeiro da Costa Florence começa

O Costa Firenze, o novo navio da frota italiana da Costa Cruzeiros, parte hoje do porto de Savona para o seu primeiro cruzeiro. Projetado e construído por Fincantieri nos estaleiros Marghera, é inspirado no Renascimento florentino. Este é o quarto navio da Costa a partir em 2021, depois do Costa Smeralda, Costa Luminosa e Costa delizosa, de acordo com o programa de recuperação gradual da empresa.

Este itinerário de uma semana na Costa Firenze é inteiramente dedicado à Itália, com seis destinos diferentes – Savona, Civitavecchia / Roma, Nápoles, Catania, Palermo e Cagliari – todos para serem explorados em profundidade com excursões dedicadas, graças aos terminais em um porto de mais de dez horas. Do final de julho ao final de agosto, este itinerário permitirá aos hóspedes redescobrir Malta também, com uma parada em Valletta.

“A Costa Firenze é um embaixador ideal do estilo italiano, pois incorporamos uma série de inovações de produtos projetadas especificamente para famílias e casais”, disse Mario Zanetti, Diretor Executivo da Costa Cruzeiros. “Este é o quarto navio da Costa a voltar ao serviço neste verão, confirmando o gradual regresso à normalidade da nossa empresa e do sector dos cruzeiros, o que é de grande importância para a economia do nosso país”.

Com a entrada em serviço da Costa Firenze, o carro-chefe da frota da Costa Smeralda volta a oferecer uma rota internacional no Mediterrâneo, que marcará o regresso dos cruzeiros da Costa à França, com uma escala semanal em Marselha, e na Espanha, com um semanal . Pára em Barcelona e Palma de Maiorca, bem como em Savona Civitavecchia / Roma e Messina.

A partir de 12 de setembro, a Costa Firenze também ampliará seu roteiro para França e Espanha, com destino a Savona, Civitavecchia / Roma, Nápoles, Ibiza, Barcelona, ​​Marselha. Durante o inverno de 2021/202, o Costa Firenze ficará sediado em Dubai. Os cruzeiros de uma semana visitarão os Emirados Árabes Unidos, Qatar e Omã, com paradas em Abu Dhabi, Doha e Muscat e escalas estendidas de vários dias em Dubai, com pacotes selecionados para visitar a Dubai Expo 2020. A Costa Cruzeiros é, na verdade, o patrocinador ouro do Pavilhão Italiano na Expo 2020 Dubai.

Depois do verão, durante o qual quatro navios estarão em pleno funcionamento, o plano de recomeço da Costa prevê o regresso ao serviço Costa Fascinosa a 23 de Setembro, a partir de Savona, para cruzeiros de 10 dias a Lisboa, e Costa Diadema, novamente a 26 de Setembro. Savona, com longos cruzeiros para a Turquia, Grécia ou Espanha e Portugal. Durante o inverno de 2021/202, um total de sete navios viajarão, incluindo o novo carro-chefe Costa Toscana, com entrega prevista para dezembro de 2021, que proporcionará cruzeiros no Mediterrâneo, Caribe, América do Sul, Emirados Árabes Unidos e o Ilhas Canárias, além do Giro del World. Durante a temporada de verão de 2022, o Costa Firenze, Costa Smeralda e Costa Toscana oferecerão cruzeiros no Mediterrâneo Ocidental, enquanto o Costa Deliziosa, Costa Luminosa e Costa Pacifica oferecerão cruzeiros no Mediterrâneo Oriental. Quatro navios vão operar no Norte da Europa, Costa Diadema, Costa Fasinosa, Costa Favolosa e Costa Fortuna, com cruzeiros em cidades do Báltico e nos fiordes da Noruega.