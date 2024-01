Se você tem em casa, você é rico: as liras minis foram produzidas por pouco tempo e agora valem muito

Nem todos se lembrarão das pequenas liras, moedas que foram produzidas por um curto período e que hoje têm um valor enorme.

Por fim, chegam excelentes notícias para todos aqueles que não queriam se desfazer da antiga lira, mas pensaram em mantê-la. Na verdade, alguns exemplos hoje podem ser tão Vale muito dinheiro.

São certamente moedas guardadas nos cantos mais escuros dos armários ou gavetas, artigos há muito esquecidos, mas que hoje, se pertencerem a uma determinada denominação, o seu valor pode ser muito superior ao que nelas está inscrito. Por esse motivo, parece que finalmente chegou a hora de desenterrar essas moedas e verificar se você também possui algumas, o que pode lhe dar a chance de se entregar a alguns caprichos.

A pequena lira e o valor oculto por trás dessas moedas

Liras pequenas são moedas destinadas a permanecer deuses Peças únicas No nosso país justamente porque foi produzido em um só lugar quantidade limitada.

Colecionadores e entusiastas da numismática nunca param de procurar peças únicas para agregar ao seu acervo. São moedas que ao longo dos anos ganharam tanto valor que são vistas como verdadeiras joias para quem as possui.

Entre essas moedas encontramos: 50 liras vulcão ii, Também conhecido como pequeno ou petite. Uma moeda de 1990 e o que mais era Uma versão menor da clássica nota de 50 liras. Em suma, é uma réplica em formato pequeno, uma moeda que não parece ser muito popular entre os cidadãos. Por isso foi Usado por pouco tempo Tanto que em 1995 foi substituído por 50 liras Torretta.

Mesmo que contenha uma pequena nota de 50 liras O preço está entre 10-15 euros, também existem exceções cujo valor é muito maior. Na verdade, entre 1990 e 1991, alguns dos exemplares no seu interior foram criados Defeitos de cunhagem. Normalmente, tal moeda tem valor Cerca de 50 euros. No entanto, se você der uma olhada em vários sites de comércio eletrônico, é fácil perceber que cerca de cinquenta moedas pequenas com erros são vendidas a preços muito mais elevados. Basta dizer que não faltam colecionadores Mesmo disposto a pagar até 10.000 euros.