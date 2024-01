“Cuidado com meu show de quebra-cabeças “Placet”” – QuiFinanza

No dia 10 de janeiro foi encerrado o serviço de proteção ao gás para famílias que não se enquadravam na definição de usuários “vulneráveis”. Tal como reiteradamente afirmado pela Entidade Reguladora de Energia, ARERA, para quem não pertence a esta categoria, a mudança para comercializador no mercado livre não é obrigatória: de facto, os clientes locais podem procurar a oferta mais vantajosa entre as ofertas propostas pela operadores do sector, quer através da assinatura de contrato indicado pela “Placet”, quer, sem interrupção do fornecimento, aguardando a expiração automática da encomenda na tarifa “Placet em Derrogação” do mesmo vendedor com os termos económicos e contratuais determinados pela Arera. Embora o nome destas últimas opções possa fazer pensar em circunstâncias semelhantes, Mas as duas soluções “Placet” (preço livre com condições de proteção iguais) existem com diferenças O que pode afetar bastante o custo final do gás na conta.

A diferença entre “lugar” e “lugar em exceção” é exibida

Como explica a Arera no seu site, a Lei 124/2017 estipula que todos os fornecedores apresentem às famílias e pequenas empresas pelo menos uma oferta de fornecimento “padrão” a preço fixo e pelo menos uma oferta a preço variável com base num benchmark.

Com base nesta legislação, os operadores de energia são obrigados a incluir nas suas tarifas uma oferta de “lugar” a preços livremente determinados mas com requisitos contratuais determinados pela Autoridade, que são brevemente representados a seguir:

As condições económicas (preço) são livremente decididas pelo vendedor e renovadas a cada 12 meses;

A estrutura de preços é determinada pela Autoridade e é obrigatória;

Os termos contratuais (ex. garantias e prestações) são determinados pela Autoridade e são obrigatórios.

Embora semelhante em nome, uma oferta de “lugar excluído” difere de uma oferta de “lugar” principalmente porque os termos econômicos e contratuais são determinados pela Arera, com exceção de um componente anual fixo determinado pelo fornecedor, e Não é especificado pelo fornecedor tanto para o componente fixo quanto para o componente variável. Condição que de acordo com a análise Realidade cotidianafaria com que as ofertas “Placet” fossem mais caras, com os preços a subir de 6 a 42 por cento, em comparação com as ofertas “Excepcionais” (aqui explicamos porque é que quem mudou para o duty free paga mais e aqui explicamos quanto aumenta).

Conforme afirmado no site da autoridade, “A oferta de exclusão Placet destina-se a clientes de gás doméstico não vulneráveis, atualmente atendidos sob proteção, que não tenham escolhido uma oferta isenta de impostos. Com efeito, qualquer pessoa que, por qualquer motivo, ainda não tenha feito um escolha, permanecerá com o mesmo fornecedor e terá fornecimento garantido, mas verá a aplicação da oferta Placet excecionalmente a partir de janeiro de 2024, com condições económicas e contratuais determinadas pela Autoridade. Mas com uma componente anual fixa (Pfix) determinada pelo próprio fornecedor” (aqui falamos sobre a lista de ofertas de gás que a Placet publicou Arera Company).

A ambigüidade das ofertas de Placet

Segundo a Associação Adiconsum, esta distinção pouco clara entre os dois nomes pode induzir em erro os utilizadores que têm de decidir o que fazer com o fim protegido do mercado: “Perturbadoramente, ambos os programas se chamavam Placet – Possui apenas um código de exibição que só as pessoas mais inteligentes podem entender, disse Mina Bossi, presidente da Adiconsum Bergamo. Os vendedores de gás, como se pode verificar pelos dados publicados, têm colocado sistematicamente a sua oferta Placet nas piores condições possíveis para os seus clientes. É um tema que talvez devesse interessar a um órgão de fiscalização antitrust, dada a possibilidade de criar uma espécie de “monopólio”: na verdade, todas as ofertas da Placet são muito mais caras do que o seu “Placet em Derrogação” e outras ofertas gratuitas. mercado”.

“Quando um operador de call center ou um publicitário fala sobre a implementação da oferta Placet conforme definida pela Arera, a qual oferta ele estará se referindo?” É o que propõe a Associação de Consumidores, que recomenda “ter o cuidado de ler atentamente o código de oferta e os termos contratuais, para garantir que… A visualização Placet mais irritante foi implementadanão é uma tarefa fácil em um PDF de onze páginas, escrito em letras microscópicas.”