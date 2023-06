Fiat 600 Elétrico, apresentado no dia 4 de julho. Pare de produzir carros cinza

A data de apresentação oficial do carro elétrico FIAT 600 foi anunciada simultaneamente com outro anúncio da FIAT. Assim, a montadora decidiu Pare de produzir carros cinza. Explicar Olivier FrançoisCEO da Fiat:

Quebramos as regras: decidimos parar de produzir FIATs cinza. É uma escolha exigente e barulhenta, destinada a reforçar ainda mais a liderança da Fiat como marca de alegria, cor e otimismo. A Itália é o país das cores e, a partir de hoje, também dos carros da FIAT. Esta escolha garante às pessoas os valores da nova Dolce Vita e o DNA italiano que a marca incorpora. A FIAT quer inspirar as pessoas a viverem com otimismo e positividade, e essa também será uma das missões do novo Fiat 600e, o carro elétrico para famílias e amigos, que será apresentado no dia 4 de julho.