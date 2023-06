Em Palermo Mattarella, rei de Espanha e presidente da agência noticiosa portuguesa Italpress

Palermo (Itália) – Os três chefes de Estado, o Presidente da República, Sergio Mattarella, o Rei de Espanha, Felipe VI, e o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, visitam hoje Palermo por ocasião da COTIC Europe Conferência de 2023, o simpósio do qual participarão amanhã. O encontro institucional anual entre instituições italianas, portuguesas e espanholas para a inovação, que este ano terá como tema central “Inovação em finanças sustentáveis”, terá aliás lugar amanhã no Teatro Massimo de Palermo: intervenção do Comissário Europeu para o Economia, Paolo Gentiloni. Enquanto isso, à tarde, a primeira parada é na catedral: o Presidente da Região, Renato Schifani, o Presidente da Assembleia Regional da Sicília, Gaetano Galvagno, e o Prefeito, Roberto Lagala, deram as boas-vindas aos três chefes de Estado. Logo em seguida, é a vez da Piazza Villena, conhecida como “Quattro Canti”, e finalmente os três convidados visitam as prisões secretas do Palazzo Chiaramonte Steri.

– Foto da assessoria de imprensa do município de Palermo –

(ITALPRESS).