Bolsa de Valores: Ásia luta, China desacelera, Tóquio -0,16% – Economia

(ANSA) – Milão, 26 de junho – Uma sessão difícil para as principais bolsas da Ásia-Pacífico, às voltas com a desaceleração da economia chinesa e sem catalisadores para reanimá-la.



Por outro lado, o avanço das forças de Wagner para Moscovo no passado sábado, depois travado por um acordo mediado pela Bielorrússia com o Kremlin, não deixou vestígios nos mercados.



Tóquio perdeu 0,25%, Taiwan 0,83%, Seul 0,47% e Sydney 0,29%. Pesado Xangai (-1,5%), permanece aberto com Hong Kong (-0,52%), Mumbai (-0,01%) e Cingapura -0,04%). Futuros positivos nos mercados europeu e norte-americano no primeiro dia do European Central Bank Forum em Sintra (Portugal), onde se esperam intervenções de vários banqueiros centrais. Indicadores de sentimento econômico, incluindo o Índice Ifo, e o relatório mensal do Deutsche Bank vêm da Alemanha. O Fed de Dallas chegará dos EUA à tarde.



Em termos de moeda, o dólar subiu a 0,917 euros, 143,48 ienes e 7,22 yuans chineses, enquanto a taxa de câmbio com a libra parecia estável em 89,6 pence por dólar. O petróleo bruto subiu (+0,61% para $ 69,58 por barril), o ouro (+0,3% para $ 1.923,31 a onça) e o gás natural (+6,58% para € 34,75 por MWh).



No mercado de Tóquio, os produtores de semicondutores Advantest (-1%) e Tokyo Electron (-0,83%) foram fracos. Por outro lado, os aumentos dos principais exportadores Toyota (+0,98%) e Nikon (+3,65%) foram impulsionados por um aumento nos preços-alvo da Macquarie e da Panasonic (+0,87%). (lidar).