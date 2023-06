A máquina de lavar, o truque da lavanderia para roupas esportivas Eu desodorizo ​​e suo para sempre

Todos aqueles que praticam atividade física ao ar livre ou na academia estão bem cientes do problema de odores desagradáveis ​​em suas roupas.

Claro, talvez, claro que pode ser quando eles estão encharcado de suor. No entanto, o resultado não muda mesmo quando estes vêm tomar um banho E seque bem. É a cruz de todos. Você deve saber que existem dois eu Fatores quem tem isso consequência desagradável. Combine-os e criará um odor desagradável que é difícil de se livrar remover.

O que é, acima de tudo, se os deuses forem executados comportamentos erro. Então vamos ver quais são as razões As causas dos maus odores. Obviamente, entre aqueles que ele é suores. Todo mundo tem seu próprio cheiro, que é amplificado pela transpiração excessiva. Isso vai para vacinação Roupas. Além disso, mesmo óleos usado para executar exercícios No ginásio cheira mal.

Dito isto, é preciso dizer que ainda não acabou. Bem, sim, todos eles Roupas Usado para realizar atividades físicas projetadas para serem muitas resistência É produzido usando materiais sintéticos durável e barato como poliéster, o spandex o nylon. Sim, é resistente, mas é um material de tirar o fôlego Aromaterapia.

E claro que existe Eles os libertam. E isso não é nada bom, você não acha? Você deve saber, no entanto, que existe uma truque Maravilhoso para colocar em prática para dizer enfaticamente Adeus No fedido Insuportável com essas roupas. eles usam lavanderias O que é muito, mas muito eficaz. Vamos ver o que é.

Diga adeus aos odores desagradáveis ​​nas roupas de ginástica: a maquiagem de lavanderia os remove instantaneamente.

Primeiro, deve-se dizer que existem deuses erros municípios e duro Que muitos cometem quando voltam dela clube de esportes, corrida e futebol. Em suma, quando regressam dos locais onde fazem o seu trabalho atividade Ginástica. O mais comum e responsável pelos maus odores é, claro, Jogue na cesta.

Todo mundo faz. Tirando Roupas fora do saco e jogá-lo dentro Cesta Alguma roupa suja. nunca erro Era mais prejudicial e, claro, fedorento. o bactérias apareceu nessas roupas, eles se multiplicam para escuro e tudo aquecer. Então, a primeira coisa que você faz ao voltar da academia é colocar reflete roupas e pendurear Abre.

Uma vez feito, deve ser submergi-los, Por meia hora, em uma mistura de 5 partes de água e uma parte de vinagre. esse culinária Ele irá remover bactérias e maus odores. Por fim, você terá que colocar tudo, absolutamente tudo máquina de lavar, Não cozinhe e lave suas roupas com ele cachoeira Bom quente, ebulição. No final do programa de lavagem, vai se espalhar Roupas ao ar livre, quando você usá-las, você se sentirá sentimento Fresco Limpeza.