Os setores menos virtuosos. Itália está entre os piores da Europa

Milão, 25 de junho de 2023 – Nos primeiros três meses de 2023, com a desaceleração do PIB, tornou-se pagamentos atrasados Eles começaram a aumentar novamente. Equilíbrio está acontecendo hoje em nosso país 69 dias após a emissão da fatura. Esse é um típico mau hábito italiano que promove o abuso da posição dominante dos maiores empresários em detrimento dos menores. Não somente. O aspecto mais insidioso, no entanto, reside no fato de que muitas vezes o diferimento deliberado do saldo da fatura permite que os clientes se financiem sem nenhum custo, levando os credores à falência. O adiamento de pagamentos, além de ser um método muito comum na Itália, também traz riscos Afetar negativamente a liquidez corporativa, a ponto de prejudicar a competitividade e a rentabilidade, quando, por exemplo, um credor é obrigado a recorrer a financiamento externo. E com a possível nova alta de juros anunciada pela Comissão Europeia nos últimos dias, a situação tende a piorar. A denúncia está sendo apresentada pelo Gabinete de Pesquisa do Cgia.

Tendência de pagamentos atrasados

Com as crises, os atrasos continuam

Ao analisar a série histórica que se estende de 2007 ao primeiro trimestre de 2023, notamos que o percentual de empresas em transações comerciais entre pessoas físicas Pago com atrasos superiores a 30 dias Atingiu seus níveis mais altos nos anos em que a queda do PIB em nosso país foi mais pronunciada. Em 2009 (a crise das hipotecas) era de 17,1 por cento, em 2013 (após a crise da dívida soberana) em 15,7 por cento e em 2020 (a crise da Covid) em 12,8 por cento. Com a recuperação econômica pós-pandêmica, os atrasos caíram drasticamente em 2021 e 2022. No ano passado, eles atingiram a mínima histórica de 9,1%. Nos primeiros três meses deste ano, após a desaceleração da nossa economia, A taxa nacional está começando a subir novamente, onde estagnou em 9,5% em março passado.

Na União Europeia não somos tão virtuosos

Na Itália, segundo dados compilados pela Cribis Itrade2, no último trimestre de 2022 a proporção de pagamentos efetuados dentro dos prazos estabelecidos pelo contrato comercial entre clientes e fornecedores foi de 40,9%. Em outras palavras, significa que Apenas em 4 de 10 transações O prazo de pagamento foi cumprido. Entre os 26 países da região europeia monitorados, no ranking dos mais virtuosos Itália “colocada” no 20.º lugar. Pior do que nós são apenas Sérvia, Irlanda, Grécia, Portugal, Bulgária e Romênia. Embora o desempenho da Itália tenha melhorado em relação a 2019 (ano pré-COVID), a diferença com nossos principais parceiros comerciais permanece alta. De fato, no ano passado, a porcentagem de pagamentos em dia foi de 46 na Espanha, 48 na França, 63 na Alemanha e até 75 na Holanda.

Empresas muito pequenas são as mais pontuais

Em comparação com as médias e grandes empresas, as menores são as mais pontuais. Também no primeiro trimestre de 2023, os dados da Cribis mostram que 42,5 por cento de todas as pequenas empresas Localizado na Itália, as faturas foram pagas nas datas especificadas no contrato. À medida que a empresa aumenta de tamanho, o percentual diminui; Na verdade, foram as grandes empresas que mais pagam que obtiveram o valor equivalente a 14,9 por cento. Além disso, as pequenas empresas apresentam prazos de pagamento inferiores à média nacional. Também no primeiro trimestre deste ano, de fato, as microempresas cumpriu suas obrigações contratuais em 65 dias, grandes empresas em 67 e médias empresas em 71.

Os clientes do sul estão a atrasar-se

Se o prazo médio de pagamento no primeiro trimestre deste ano em todo o país for de 69 dias, Empresas clientes na Sicília Eles pagaram seus fornecedores após 83 dias. Em ordem de “maus” pagadores segue Empresas do Vale de Aosta Com 78 dias e os de Friuli Venezia Baseado em Calábria Com 76. As empresas mais lucrativas, por outro lado, residem no Veneto (com um tempo médio de pagamento de 66), na Lombardia (64), no Trentino-Alto Adige (63) e, em particular, na Ligúria (62) . Também no primeiro trimestre de 2023, o percentual de pagamentos efetuados após 30 dias afeta principalmente o Sul. Em Molise, os atrasos incluem 14,1% dos contratos, 14,9% na Campânia, 17,8% na Calábria e 18,3% na Sicília.

Cerâmica, maquinaria, siderurgia e montagem são os setores menos eficientes

Os clientes experimentam os maiores prazos médios de pagamento nos segmentos Cerâmica (91 dias), maquinário (82), siderurgia e instalação (ambos com 81), serviços empresariais (77), construção (73), fabricação de produtos químicos e borracha (ambos com 72). No entanto, os mais virtuosos estão relacionados com transporte (54 dias), serviços de hospitalidade (49) e, em particular, serviços pessoais (42). Por fim, se tirarmos uma foto do percentual de pagamentos além de 30 dias, os setores mais atrasados ​​no início de 2023 são bares e restaurantes (19,7% do total de contratos), grande distribuição (12,2%) e alimentação ( 12,1 por cento). ) e agricultura (11,4%).