É assim que funciona a nova promoção especializada

“Financie o seu sonho” é a nova promoção especializada válida de 18 de setembro a 18 de outubro, que permite adquirir produtos de toda a gama parcelados com desconto. Abaixo está o comunicado de imprensa oficial da Niche.

A Specialized tem o prazer de anunciar A promoção O que lhe dará a oportunidade de adquirir o produto dos seus sonhos, e pagá-lo em cómodas prestações e ao preço que lhe for pensado até 18 de outubro.

A promoção será válida exclusivamente em revendedores especializados autorizados e lhe dará a oportunidade de acessar uma ampla gama de produtos de alta qualidade em condições favoráveis.

Por exemplo, se você procura uma bicicleta de estrada rápida, de alto desempenho e aerodinâmica, esta é a oportunidade certa para adquirir uma Tarmac SL7 Comp com marchas Shimano 105 Di2. O complemento perfeito para esta bicicleta é o sapato Torch 1.0 Road – Confortável, facilmente ajustável, com sola sólida que se adapta perfeitamente.

Graças à nova promoção, a Specialized oferece-lhe a possibilidade de adquirir ambos os produtos em 20 prestações mensais de 150€* cada (taxa anual de 2,96%, preço total 4.910€, entrada 1.910€).

No entanto, se você está pensando em uma bicicleta com a qual você pode escapar do tráfego em estradas de terra, a Diverge E5 Comp é a bicicleta para você – disponível agora em 20 parcelas mensais de 99€* (3,26% de abril, preço total 2.700€, 720€ adiantados).

Por fim, se procura gravel de alto desempenho, o Crux Comp será o seu aliado ideal, hoje em 20 prestações mensais de 150€* (TAEG 2,25%, preço total 4.200€, entrada 1.200€).

“A Specialized está empenhada em tornar a experiência do ciclismo acessível a todos os níveis de entusiastas, e a promoção contínua é um passo importante para alcançar este objetivo.”anunciou o CEO Ermanno Leonardi.

Não perca a oportunidade Para financiar seu sonho Com especializado. Visite o revendedor especializado autorizado mais próximo para conhecer todos os detalhes da promoção e escolher o produto que realizará o seu sonho de andar de bicicleta.

*Publicidade para fins promocionais. Exemplo representativo de financiamento: Bicicleta Modelo Tarmac SL7 Comp Shimano 105 Di2 euro 4800 e Sapatos Modelo Torch 1.0 Road euro 110 Preço total 4910€, adiantamento 1910€; O valor total do crédito é de 3.000 euros, a reembolsar em 20 prestações mensais de 150 euros cada.O valor total devido pelo consumidor é de 3.060,50 euros. TAN 0,00% (taxa fixa) – APR 2,96% (taxa fixa). Despesas incluídas no custo total do crédito: juros 0,00€, investigação 0,00€, cobrança de prestações 2,50€, produção e envio de carta de confirmação de contrato 1,00€; Comunicações periódicas anuais 1,00€ cada; Imposto alternativo ou imposto de selo no contrato e nas comunicações com clientes: 7,50€. A oferta é válida até 18/10/2023. Condições contratuais e económicas na secção “Informação europeia básica sobre crédito ao consumo” nos retalhistas e no site www.santanderconsumer.it. Transparência. Sujeito à aprovação do Banco Santander Consumer.

*Publicidade para fins promocionais. Exemplo de financiamento representativo: Diverge E5 Comp Preço €2.700, €720 de entrada; O valor total do crédito é de 1.980 euros, reembolsável em 20 prestações mensais de 99 euros. O valor total devido pelo consumidor é de 2.037,95 euros. TAN 0,00% (taxa fixa) – APR 3,26% (taxa fixa). Despesas incluídas no custo total do crédito: juros 0,00€, investigação 0,00€, cobrança de prestações 2,50€, produção e envio de carta de confirmação de contrato 1,00€; Comunicações periódicas anuais 1,00€ cada; Imposto alternativo ou imposto de selo no contrato e nas comunicações com clientes: 4,95€. A oferta é válida até 18/10/2023. Condições contratuais e económicas na secção “Informação europeia básica sobre crédito ao consumo” nos retalhistas e no site www.santanderconsumer.it. Transparência. Sujeito à aprovação do Banco Santander Consumer.

*Publicidade para fins promocionais. Exemplo de financiamento representativo: Crux Comp Preço 4.200€, entrada 1.200€; O valor total do crédito é de 3.000 euros, a reembolsar em 20 prestações mensais de 150 euros cada.O valor total devido pelo consumidor é de 3.060,50 euros. TAN 0,00% (taxa fixa) – 2,25% APR (taxa fixa). Despesas incluídas no custo total do crédito: juros 0,00€, investigação 0,00€, cobrança de prestações 2,50€, produção e envio de carta de confirmação de contrato 1,00€; Comunicações periódicas anuais 1,00€ cada; Imposto alternativo ou imposto de selo no contrato e nas comunicações com clientes: 7,50€. A oferta é válida até 18/10/2023. Condições contratuais e económicas na secção “Informação europeia básica sobre crédito ao consumo” nos retalhistas e no site www.santanderconsumer.it. Transparência. Sujeito à aprovação do Banco Santander Consumer.