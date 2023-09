Marelli fecha unidade de Crevalcore com 230 funcionários: produção é transferida para Bari

Marelli fecha a fábrica de Crevalcour (Bolonha), que emprega 230 funcionários e está ligada à produção de motores de automóveis a diesel e a gasolina, e transfere a produção para Bari, vítima da transição para a eletricidade, e os sindicatos temem que, se isso acontecer não for feito rapidamente, poderá ser o primeiro de uma longa série. A Marelli anunciou aos sindicatos o encerramento, que já estava no ar: “A continuidade da atividade não é sustentável, desde 2017 o volume de negócios caiu mais de 30% e registamos uma perda contínua de lucros. “Levamos a sério a nossa responsabilidade social”, explicou a empresa. A resposta da FIM, FUM, YOLM, Vismek, OGL e da Associação de Diretores foi imediata, convocando reuniões de trabalhadores para amanhã e convocando uma greve de oito horas na sexta-feira, 22 de setembro, em todas as fábricas do grupo. A partir de amanhã a atividade através de piquetes poderá ser proibida e por isso os colaboradores foram convidados a atuar no trabalho inteligente. O chefe da região de Emilia-Romagna, Stefano Bonacini, o prefeito de Bolonha, Matteo Libor, e o conselheiro regional Vincenzo Cola falaram de uma “decisão ridícula e inaceitável”. «Não podemos – dizem – perder a singularidade da região, em termos de história e competências, parte importante da cadeia de abastecimento do Vale Automóvel da Emilia-Romagna. Não permite que empregos e produção sejam postos em risco. Só há uma solução: o fundo norte-americano KKR está a rever a decisão de encerrar a fábrica.”

Motivos

Os sindicatos pedem que Marelli reveja sua decisão e que o governo convoque imediatamente uma mesa de discussão institucional. «Há algum tempo – dizem – exigimos a reconversão das fábricas ligadas ao motor de combustão interna, sem a qual o encerramento de Crevalcourt seria apenas o primeiro de uma longa série, tal como exigimos que os recursos públicos se concentrem em ferramentas que possa proteger e relançar a indústria exportadora. É nestas prioridades que a atenção do Ministério da Indústria e Negócios italiano deve centrar-se e as declarações de princípios sobre o setor automóvel devem ser transformadas em ações concretas.” Marelli garantiu aos sindicatos que “a Itália continua a ser um país estratégico, pois a empresa o considera um importante centro nas áreas de engenharia, pesquisa e desenvolvimento, bem como um importante centro de produção”. Em linha com isto, a Marelli confirma a implementação do plano de investimentos já apresentado, que eleva os investimentos totais da Marelli na Itália nos últimos dois anos para aproximadamente 150 milhões de euros.

