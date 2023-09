Suboteo: Itália é campeã europeia de tênis de mesa

Os Campeonatos Europeus de Ténis de Mesa ECSTFA de 2023 realizaram-se no sábado, 16 e no domingo, 17 de setembro, em Gibraltar, e no sábado realizaram-se torneios individuais nas diversas categorias de ténis de mesa: Open, Veterano, Sub-20, Sub-16, Sub-12 e Feminino. Porém, no domingo, haverá espaço para competições colectivas nas mesmas categorias desta modalidade desportiva, um desenvolvimento competitivo do chamado Subbuteo. Segundo a tradição, os Azzurri, que participaram em vários torneios, ganharam grande respeito, conquistando 9 medalhas de ouro (das 12 disponíveis) e muitos outros lugares no pódio.

Vitória de Azorni é grande no aberto

Assim como aconteceu na última Copa do Mundo, a seleção italiana aberta do comissário técnico Marco Lamberti, composta por Luca Battista, Saverio Bari, Mickaele Caviglia, Matteo Ceccarelli, Filippo Coppetta e Claudio La Torre, conquistou o metal precioso ao derrotar a Bélgica (a torneio). O mesmo competidor na Copa do Mundo) em morte súbita (gol de ouro), após o término do tempo regulamentar com o placar de 2 a 2, e assim sagrou-se campeão europeu. No pódio, além destas duas seleções, Espanha e Malta também foram eliminadas nas meias-finais.

Porém, no Placar Individual Aberto de sábado, participaram os 48 melhores atletas de toda a Europa. A medalha de ouro foi conquistada pelo espanhol Carlos Flores, que na final venceu o italiano Saverio Bari (F.lli Bari Reggio Emilia), também neste caso em morte súbita, no prolongamento. Christophe Dore, da Bélgica, e Marc Josi, de Malta completam o pódio.

Veterano: Sucesso duplo, com a seleção Azzurra e com Ferdinando Gasparini a nível individual

A veterana seleção italiana (mais de 45 anos) liderada pelo Comissário Técnico Massimo Bolognino, composta por Massimo Bolognino, Gianfranco Calonico, Fabrizio Fedele, Ferdinando Gasparini, Patrizio Lazzaretti e Francesco Mattiangeli, sagrou-se campeã europeia na sua categoria, derrotando Malta na final, graças a. Para o melhor saldo geral de gols no final do tempo normal, após o placar final nos quatro campos de jogo, neste caso também, terminar em empate de 2 a 2. Bélgica e Gibraltar estão empatados nas semifinais. – final .

Ainda no campeonato individual de veteranos, estiveram presentes 48 atletas europeus, e o italiano Ferdinando Gasparini (Salernitana), que venceu com facilidade o espanhol Vicenes Prats na final, venceu por 3 a 0. Outros dois também estiveram no campeonato. Italianos no pódio: o histórico atleta Massimo Bolognino (Napoli Eagles) e o atual campeão mundial individual desta categoria Gianfranco Calonico (Master Sanremo).

Sub-20: Italianos dominam coletivamente e individualmente

Na categoria Sub-20, a Itália confirmou-se como líder nesta modalidade desportiva ao ocupar os quatro lugares do pódio no torneio individual, emergindo claramente entre os 15 jovens jogadores mais fortes do continente, e conquistando também a medalha de ouro no competição por equipes. .

A seleção italiana sub-20, trazida a Gibraltar pelo comissário técnico Alfredo Palmieri e composta por Matteo Esposito, Mattia Ferrante, Giorgio Giudice, Leonardo Giudice, Riccardo Natoli e Luca Riccio, derrotou a Bélgica por 4-0 e conquistou o título de campeã europeia. categoria.

Também foram arrecadadas medalhas na prova individual sub-20, onde a vitória final foi conquistada por Mattia Ferrante (Fiame Azzurri Roma), já ex-campeão europeu sub-16, que bateu por pouco o seu companheiro de seleção, Leonardo Giudice (SC Labronico). em Final). Os italianos Riccardo Natoli (Messina) e Matteo Esposito (Napoli Fighters) também encerraram a carreira apenas nas semifinais.

A Itália é campeã da Europa Sub-16. Ele também ganhou o título de simples

Também na categoria sub-16, os italianos venceram a competição por equipes e conquistaram o título de Campeões Europeus. A seleção italiana sub-16, escolhida pelo comissário técnico Cesare Natoli e composta por Riccardo Pirioli, Angelo Besio, Niccolò Colossi, Federico Da Re, Sean Filipella Nasti e Francesco Manfredelli, derrotou a seleção belga por 3 a 1 na final e conquistou o prêmio . Metálico.

No torneio individual Sub-16, os italianos subiram a todos os níveis do pódio, com Francesco Manfredelli (Águias do Napoli) conquistando a medalha de ouro, derrotando Angelo Besio (Stella Artois Milano) na final pelo placar de 3 a 0. Completaram o pódio Riccardo Pirioli (EUA, Valponte) e o belga Jérôme Sejanec. Houve um total de 25 jogadores europeus presentes neste torneio.

O jogador italiano sub-12 conquista ouro individual e por equipe

Os italianos também triunfaram na categoria sub-12, com os jogadores da seleção italiana Alberto Baratucci, Samuele Benardi, Alberto Capoferi, Davide Del Penn e Lorenzo Sani. Foi convocado pelo comissário técnico Luca Bisio que venceu a Espanha por 3 a 1 na final, tendo dominado o grupo, e sagrou-se campeão europeu desta categoria.

Além disso, o torneio de simples sub-12 também é de língua italiana, graças a David Del Ben (mesa-tenista do Pinco Devils) que derrotou facilmente a espanhola Julia Rosa por 6 a 1 na final. Ele também foi eliminado nas semifinais, mas segue no pódio. Alberto Paratucci (SC Abruzzo Ves Gentes) e Samuele Benardi (Rebeldes de Génova). Nesta categoria estiveram presentes 20 jovens participantes de todo o continente.

Feminino: Bélgica vence

Na categoria feminina, a vitória final na competição por equipes foi conquistada por Biglio, que venceu a Alemanha na final. No torneio individual, a medalha de ouro foi conquistada pela belga Emily Debritz, que venceu a compatriota Delphine Dieudonne em dois lances livres. Também no pódio estiveram a portuguesa Carolina Villarigues e a espanhola Paula Meirelles.

Campeonato Europeu de Tênis de Mesa

Participaram na competição até 13 delegações nacionais: além de Itália e Gibraltar, país anfitrião, também estiveram presentes representantes da Escócia, Malta, Grécia, Espanha, Portugal, Áustria, Bélgica, Inglaterra, França, Alemanha e País de Gales.

Jogadores italianos, seleccionados pelos Comissários Técnicos da Federação Italiana Desportiva de Futebol de Mesa (FISCT), que, em colaboração com o Sector Nacional Subbuteo da Organização de Educação Desportiva (OPES, órgão de promoção desportiva reconhecido pelo CONI) dirigem competições competitivas. Ativismo e promoção do matraquilhos em todo o território nacional, acompanhado também nesta jornada internacional pelo patrocinador técnico, Joma. Além disso, neste sentido, a própria FISCT assegurou a transmissão em directo de todo o evento do Campeonato da Europa em Gibraltar no seu grupo específico do Facebook, denominado FISCT Live (https://www.facebook.com/groups/fisctlive), com contribuições em vídeo de todas as finais disputadas pelos Azzurri e com a transmissão de mais de 50 partidas (mesmo simultâneas) de atletas e seleções italianas, que permanecerão disponíveis para visualização na plataforma social.