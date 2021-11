O Circuito de Montmelo está confirmado no calendário até 2026

Roma – Agora é oficial. anel Montmelo Estará em calendários MotoGP NS Fórmula 1 Até 2026. A decisão estava no ar, mas agora há relatos de ambas as ligas confirmando os rumores que se assombravam nas últimas horas e que se refletiram nas palavras da porta-voz do governo catalão Patricia Plaga. . A pista, que entrou no calendário de competições no início dos anos 1990, terá de fazer melhorias. Na estrada e na infraestrutura.