A Itália está a perder a sua importância na União Europeia

Já não somos os primeiros na economia circular, como fomos até ao ano passado, na transição para uma energia limpa, isenta de combustíveis fósseis e amiga do clima. É o resumo decididamente negativo do caminho “verde” da Itália apresentado pelo quarto relatório Circonomia, o festival da economia circular e da transição ecológica promovido em colaboração com a Ligamiente, o Clube de Quioto e a Fundação Symbola. O relatório foi apresentado hoje em Roma, no Salão Gianfranco Imperatori da Associação Civita, na presença do Presidente da Federação Nacional de Óleos Minerais Usados. Ricardo Buenti, vice-líder do Grupo do Partido Democrático da Câmara Simona Bonafi, presidente da Legambiente Stefano Ciavanni, e anfitrião Gianni Letta, presidente da Associação Civita. Ao apresentar o relatório, o diretor científico do festival, Roberto della Citta, quis sublinhar como este atesta que “a Itália, que até ao ano passado era recordista na Europa na economia circular, ou seja, na capacidade de utilização dos recursos naturais em a forma mais eficiente, já não está no topo da tabela do mundo, superior à Holanda.” Mas o que é mais surpreendente do que a “ultrapassagem” holandesa é “a súbita desaceleração da pista verde italiana nos últimos anos. Em todos os indicadores, exceto um (taxa de reciclagem de resíduos), a partir de 2018, a nossa taxa tem sido inferior à média da UE. Acrescentou que por vezes o declínio não é apenas relativo, mas absoluto: consumimos mais materiais, produzimos mais resíduos per capita e por unidade do PIB (enquanto os dados médios europeus mostram um declínio) e produzimos mais emissões per capita que provocam alterações climáticas. (Dados médios europeus: -7 por cento pior do que a Europa no consumo de energia fóssil (estamos estáveis, na Europa -5 por cento)) e no crescimento das energias renováveis: +7 por cento do consumo total versus +14 por cento na Europa, +2,2 em per cento na produção de eletricidade da Europa, em comparação com +15,2% na Europa.”

Apesar deste declínio notável na velocidade da transição ambiental – observa também o relatório – a Itália continua entre os países europeus mais avançados na transição para uma economia circular: primeiro em termos de taxa de reciclagem do total de resíduos produzidos, com um desempenho impressionante em todas as outras áreas. Os principais indicadores de “circularidade” vão desde o consumo de materiais por unidade do PIB até à taxa de utilização de matérias-primas secundárias, ou seja, as provenientes da reciclagem. Neste contexto de excelência geral, destaca-se a atuação de diversas associações da cadeia de abastecimento que gerem a recolha e reciclagem de determinados tipos de resíduos: sobretudo, a CUNO, Associação Nacional de Óleos Minerais Usados, que recolhe quase todos os óleos usados ​​colecionáveis ​​e renova 98% Dele para novas bases lubrificantes (na Europa a taxa média de renovação é inferior a dois terços). “como Kono Estamos verdadeiramente orgulhosos de hastear bem alto a bandeira da Itália na Europa no sector da economia circular – sublinhou o Presidente Pionti – e ainda mais à luz do que resulta do último relatório sobre o problema do coronavírus. O nosso consórcio, através de uma cadeia de fornecimento de 60 empresas de recolha de óleos minerais usados ​​e duas empresas de regeneração espalhadas por todo o território nacional, contribui para a criação da economia circular como modelo de desenvolvimento económico, transformando resíduos em recurso. A recolha, a diferenciação e a reciclagem exigem um modelo organizacional. Para o Presidente Pionti, a Federação Italiana – a primeira em 40 anos – é “um exemplo de sucesso, também porque a nossa actividade é uma actividade económica orientada para o ambiente e sem fins lucrativos. óleo mineral e a taxa de renovação superior a 98 por cento fazem com que “O “Sistema Kono” caracteriza a economia circular na Europa, onde, em média, apenas 61 por cento do óleo usado recolhido é renovado e uma parte significativa dele é queimada. Este modelo traz consigo benefícios ambientais e econômicos indiscutíveis. Só em 2022, por exemplo, evitou… “Nossas atividades lançaram 64 mil toneladas de dióxido de carbono na atmosfera e aproximadamente 7,5 milhões de gigajoules de combustíveis fósseis foram consumidos menos do que o modelo de economia linear , com uma poupança de aproximadamente 130 milhões de euros na fatura do petróleo devido ao facto de evitar importações de petróleo bruto.”

Mas a crise da nossa trajetória “verde” está refletida nos dados deste trimestre Relatório circundante É profundo. Uma crise profunda e estrutural, especialmente na área da transição energética das fontes fósseis – carvão, petróleo e gás – para novas fontes de energia renováveis ​​- sol e vento – que é crucial para enfrentar eficazmente a crise climática em curso. vê isso como um alvo distinto. A Itália é de facto um dos epicentros da crise climática global, onde a temperatura média aumentou cerca de 3 graus Celsius em relação ao período pré-industrial – um aumento de quase três vezes em relação ao valor global – e que em 2022 ultrapassa o limite de 14 graus Celsius. Na verdade, de acordo com a lógica, estamos no “olho da tempestade” de uma tempestade climática que, ao contrário de todos os fenómenos de alterações climáticas que a precederam na Terra e na história da humanidade, surgiu devido a causas humanas: o aumento do aquecimento global resultante das emissões de dióxido de carbono e de outros gases que alteram o clima, resultantes, por sua vez, da utilização de combustíveis fósseis e da desflorestação. Nós, humanos, não somos apenas os criadores desta “tempestade”, estamos também entre as principais vítimas: o aquecimento global é um inimigo, antes mesmo do ambiente, do desenvolvimento social e económico da humanidade e do próprio equilíbrio geopolítico. Destrói riqueza, torna inabitáveis ​​locais anteriormente habitáveis, alimentando fluxos migratórios cada vez mais intensos.

Falando no detalhe dos números, face ao relatório de 2022, a Itália perde para os Países Baixos o primeiro lugar na classificação europeia em termos de generalização e eficiência na utilização de recursos, que se baseia em 17 indicadores diferentes que medem o impacto ambiental direto – considerou de acordo com o impacto do indivíduo – actividades económicas e civis no ambiente e no clima (5 indicadores), eficiência na utilização dos recursos (6 indicadores) e capacidade de resposta aos problemas ambientais (6 indicadores). Além disso, em comparação com a classificação de 2022, França, Bélgica e Hungria caíram vários lugares, enquanto Portugal e Suécia apresentaram melhorias significativas. No que diz respeito aos resultados dos 17 indicadores, estes indicadores colocam a Itália em primeiro lugar apenas num caso: a taxa de reciclagem do total de resíduos municipais e privados produzidos, um indicador em que duplicamos a média da UE – mais de 80% versus menos de 40 %.%. Estamos vários pontos à frente dos maiores países europeus. Esta prioridade italiana não está distribuída homogeneamente entre macrorregiões: vê o Norte como estando muito à frente do resto do país, “absorvendo” pelo menos em números a situação crítica das grandes cidades – a começar por Roma – e de regiões inteiras, especialmente no Sul, onde a gestão de resíduos urbanos se encontra num estado de profunda e crónica ineficiência. Lendo o relatório, verifica-se que, com exceção da taxa de reciclagem de resíduos, em todos os outros indicadores desde 2018, a Itália apresentou progressos abaixo da média da UE ou mesmo retrocedeu em termos absolutos. Continua à frente dos principais países europeus – Alemanha, França e Espanha – mas com uma vantagem que está a diminuir rapidamente e evidencia uma inércia significativa na sua transição ambiental.

A área onde o declínio italiano parece mais significativo é na tendência de crescimento das novas energias renováveis, solar e eólica, o “coração” da resposta à crise climática: em 2022, a produção italiana de energia eólica contraiu cerca de 1% em relação a 2022 No ano passado, embora tenha aumentado 9% em toda a UE, 10% na Alemanha e mais de 18% nos Países Baixos e na Dinamarca; E, novamente, em 2022, a produção de energia solar fotovoltaica em Itália cresceu 10 por cento, em comparação com um aumento de 26 por cento na União Europeia, 20 por cento na Alemanha, mais de 25 por cento em Espanha e França e 54 por cento nos Países Baixos. As perspectivas não são animadoras, mesmo considerando apenas a nova capacidade fotovoltaica instalada: em Itália aumentou 11 por cento, metade do que cresceu em média na UE (+22 por cento) e até um quinto do que cresceu nos Países Baixos. Além disso, de acordo com o relatório, a transição energética de Itália também está “paralisada” em termos de eficiência energética (em termos da quantidade de energia fóssil consumida por unidade do PIB entre 2018 e 2021, Espanha e França ultrapassaram-nos e quase atingiram Pela Alemanha, que ficou muito atrás de nós) e a penetração da mobilidade eléctrica (em 2022, a percentagem de carros eléctricos no número total de carros registados foi de 4 por cento, contra 12 por cento da média da UE, 18 por cento na Alemanha, e 13 por cento em 100% da França e 24% da Holanda).

Falando em diferenças regionais, o relatório destaca que se a região central italiana (Lácio, Toscana, Marcas, Úmbria) fosse um país separado, ficaria em primeiro lugar na classificação, como aconteceu no ano passado. Sempre “simulados” como países separados, a grande região norte (Lombardia, Veneto, Piemonte, Ligúria, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta) perde dois lugares, do terceiro para o quinto, posição já as ilhas do sul (Campânia, Abruzzo, Molise, Puglia, Calábria, Basilicata, Sicília e Sardenha), caindo do sexto para o sétimo lugar. A Itália Central lidera o Norte e o Sul/Ilhas em ambos os indicadores de impacto, indicadores de eficiência de recursos e aqueles que medem a capacidade de resposta aos problemas ambientais. O Sul supera o Norte em indicadores de impacto e resposta. Contudo, entre as regiões metropolitanas italianas, o Norte é o mais degradado. Na classificação geral, é superado pelos Países Baixos e pela Áustria e, embora ainda esteja acima da média da UE na maioria dos indicadores (11 em 17), a sua tendência indica uma deterioração generalizada em comparação com a tendência média europeia e a de todos os Estados-Membros. Principais economias europeias. O declínio no Norte é absoluto no consumo de materiais por unidade do PIB (em comparação com 2018, crescendo 3 por cento, enquanto em média na UE cai 8 por cento) e no consumo per capita de energia fóssil (entre 2021 e 2019). . cresce 1 por cento, enquanto diminui 5 por cento na UE), na quota de energias renováveis ​​na produção de eletricidade (-3 por cento entre 2021 e 2019, enquanto cresce, em média, 10 por cento na UE; A crise tem um grande impacto aqui por razões climáticas no setor hidroelétrico, não compensado por um aumento significativo de novas energias renováveis), e nas emissões que provocam alterações climáticas, que estão a aumentar em termos de per capita e por unidade de PIB, ao mesmo tempo que diminuem, em média, na UE. No Norte, entre 2018 e 2021, a taxa de reciclagem de resíduos municipais também se deteriorou, aumentando em média 7% na UE. Entre as razões por trás do acentuado abrandamento da Itália no caminho para a transformação ambiental, uma das mais óbvias é a fraca capacidade do nosso país para a inovação tecnológica. A Itália gasta 1,48 por cento do PIB em I&D (2021), em comparação com 2,26 por cento da média da UE e 3,13 por cento na Alemanha, enquanto em 2020 (dados mais actualizados disponíveis) a breve realidade de Itália era igual a 21 por cento da realidade de Itália. Finlândia, 26 por cento da Alemanha, 49 por cento da França. Finalmente, graças à forte utilização de matérias-primas secundárias, em 2021 a indústria transformadora italiana alcançou poupanças de energia de cerca de 770 mil TJ (ou equivalente a 18,4 milhões de toneladas), equivalente a 11,8 por cento. do total de energia disponível, evitando emissões de alterações climáticas de 61,9 milhões de toneladas de CO2 equivalente, equivalente a 15,9 por cento do total de emissões italianas.