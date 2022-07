Bolha estourando na bolsa de valores e em tijolos: os italianos tremem

Muitas vezes fala-se de uma bolha estourando tanto no mercado de ações quanto no mercado imobiliário.

Vemos este duplo alarme que os faz estremecer italianos. A inflação é realmente muito alta.

A inflação já atingiu a Itália para 8%. Isso significa que os italianos perdem pesadas perdas Em termos de seus salários e economias.

Sacos e tijolos: os dois perigos

culpando São os bancos centrais que mantêm as taxas de juros em zero há meses Eles permitiram que a inflação se tornasse um monstro capaz de devorar o poder de compra.

Há meses, especialistas argumentam que os bancos centrais deveriam ter aumentado agressivamente as taxas de juros Mas, em vez disso, eles pararam e a inflação subiu mês após mês. Os bancos centrais agora são forçados a aumentar as taxas de juros acentuadamente. Mas isso pode fazer com que uma bolha enorme estoure tanto nas bolsas internacionais quanto nas bolsas de valores.

Do que você tem medo

As bolsas de valores internacionais foram muito infladas por anos de taxas zero. Acima de tudo, o mercado de ações dos EUA cresceu de forma anormal graças a taxas extremamente baixas Garantido por um longo tempo pelo Federal Reserve. Até hoje, a alta dos juros É absolutamente necessário Tentar deter a inflação destrutiva agora, mas ao mesmo tempo pode levar ao estouro da enorme bolha que surgiu nas bolsas de valores. Mas não é só o mercado de ações que é abalado pelo aumento das taxas de juros. De fato, até o setor imobiliário pode sofrer uma picada muito grave devido à ação dos bancos centrais.

Bancos centrais precisam controlar a inflação

De fato, o aumento da taxa de juros pode levar a Enviando o vasto mercado hipotecário para uma crise. Segundo muitos analistas, a situação atual não é muito diferente da situação em 2008 e o estouro da bolha imobiliária Já pode ser possível. Parece que o mundo das hipotecas na América já parou e para os analistas isso é um péssimo sinal. Portanto, se é absolutamente necessário que os bancos centrais aumentem as taxas de juros e tentem deter essa inflação devastadora, há aqueles que também devem estourar essas duas bolhas diferentes.