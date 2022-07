Onde ele se aposenta e por quê?

Como funcionam os benefícios dos aposentados?

Em determinados momentos históricos, para favorecer determinados comportamentos ou, por exemplo, para incentivar o legislador a utilizar os institutos jurídicos recém-introduzidos, o legislador prevê medidas que desvirtuam o tratamento fiscal normal e, assim, afectam a Quântico de imposto ou sobre suposição de impostoE a Redução da carga fiscal para certas categorias de sujeitos passivos.

o incentivos fiscais Projetado para mim Aposentados de fontes estrangeirasem princípio, permitem que um contribuinte estrangeiro que transfira a sua residência para outro país beneficie, em vez do regime normal, deTaxa reduzida sobre os rendimentos gerados no exterior.

Portugal

Portugal é um destino financeiramente atrativo para quem está a ponderar a possibilidade de transferir a sua residência para outro país. De facto, as políticas de isenção fiscal implementadas pelo governo português para atrair contribuintes de destaque no território são conhecidas na prática em todo o mundo.

Um cidadão europeu, por exemplo um pensionista italiano que pretenda mudar-se para Portugal, poderá usufruir dos benefícios fiscais ao tê-los Status de residente incomum. Este sistema – que pode ser usado para 10 anos – As pessoas singulares estão autorizadas a fazê-lo Não residir em Portugal nos últimos cinco anosPara aproveitar

Facilitar a tributação dos rendimentos de fontes estrangeiras. Mais especificamente do que um arquivoTaxa reduzida de 10% sobre a pensãouma vez que é fornecido por um país que não Portugal.

Os benefícios também se estendem a:

renda

ganhos de capital

Juros vencidos ou recebidos fora de Portugal.

No entanto, é bom salientar que sim Prescreve o benefício em questão se os rendimentos recebidos provierem de jurisdições externas.

Grécia

Grécia, precisamente por Concessões fiscais oferecidas a estrangeiros, continua sendo um dos países preferidos para transferência de residência. Especialmente dar-lhe Hanwy São as pessoas que carregam Especialmente grandes bens pessoais ou familiares.

De fato, a Grécia oferece um sistema tributário concessional para cidadãos estrangeiros (como italianos, franceses e alemães) que produzem renda no exterior – e, portanto, em suas jurisdições de origem ou em outros países – mas pretendem transferir sua residência fiscal na Grécia.

Disco compacto. sistema não doméstico O grego, recentemente alterado, permite que os investidores estrangeiros, sob certas condições, se beneficiem de um imposto fixo de € 100.000 por período de tributação sobre a renda de fonte estrangeira produzida no mesmo período e se beneficie da renda original grega do imposto de renda familiar. Como, portanto, outro residente grego.

É bom especificar que este sistema distinto não é infinito. Pelo contrário, o beneficiário pode utilizá-lo para um

15 anos no máximo Desde que determinados critérios sejam atendidos.

por exemploO contribuinte pode ser obrigado a provar:

não ter sido residente da Grécia nos últimos sete anos, em comparação com os oito anos anteriores à transferência;

Que ele ou um de seus parentes investiu pelo menos € 500.000 em imóveis ou outros ativos, incluindo ativos financeiros, na Grécia.

Outro ponto forte da legislação grega diz respeito

Um sistema tributário projetado para atrair aposentados; Portanto, aqueles que recebem pensões de uma fonte estrangeira.

A partir de 1º de janeiro de 2020 As pessoas que recebem renda de aposentadoria de outros países que não a Grécia e que pretendem se mudar para uma cidade estadual recebem um regime de imposto de renda distinto. Isso significa que Durante 15 anos, um contribuinte estrangeiro reformado que se mude para a Grécia poderá beneficiar de uma taxa fixa de 7% sobre a pensão.

Este sistema preferencial aplica-se, no entanto, quando certas condições são cumpridas. Um pensionista estrangeiro que decida mudar de residência e se mudar para a Grécia deve provar, entre outras coisas, que:

não ter sido residente fiscal na Grécia nos últimos cinco anos, nos seis anos anteriores à transferência;

Ser oriundo de um país com o qual a Grécia tem acordos fiscais e cumprir os sistemas de intercâmbio de informações e cooperação fiscal.

Itália

Além da Grécia e Portugal, bem como da Itália com a lei do orçamento de 2019, com o art. 24 ter da TUIRconcedeu benefícios fiscais a favor dos pensionistas que pretendam transferir a sua residência para aqui.

A legislação nacional, com o objetivo de atrair capital humano e estimular o crescimento de algumas regiões, previu uma

Sistema opcional muito conveniente para aposentados estrangeiros quem decide

Movendo-se para o sul. Este sistema fácil permite que os contribuintes escolhamSubstituição do imposto de renda pessoal de 7% em qualquer categoria de renda produzida no exterior em vez do sistema regular.

Além disso, o Sistema tributário adequadoPermitir:

Isenção da obrigação de controle fiscal em relação a atividades e investimentos estrangeiros previstos na lei italiana

Isenção do pagamento de IVA e IVA.

como é conhecido:

EU ‘ hera é um’ Imposto devido sobre o valor dos imóveis situados no estrangeiro e que sejam detidos como propriedade ou outro direito real de propriedade por pessoas singulares residentes no território do Estado

é um’ EU ‘Ivafe VocêImposto sobre o valor dos produtos financeiros, contas correntes e cadernetas de poupança devidos por residentes por activos financeiros detidos no estrangeiro a título de propriedade ou outro direito real.

para o propósito de Acesso a um sistema de apoio para aposentadosque oferece como recursoIsenção de rendimentos de pensões e rendimentos de outras fontes estrangeiras por 10 períodos fiscaisas partes interessadas devem, em princípio, provar que estão a fundir Quatro condições específicas.

As pessoas que pretendam usufruir deste procedimento, entre outros, devem:

Receber rendimentos de aposentadoria (ou cheque equivalente) pagos por estrangeiros

Ser residente financeiro em país estrangeiro durante os cinco períodos fiscais anteriores

Esteja preparado para transferir a residência para a Itália

Provêm de países com os quais existem acordos de cooperação administrativa válidos.

Pensionistas estrangeiros na Itália: onde é a transferência de residência?

Referindo-se ao local onde é exigida a transferência de residência, convém dizer algumas palavras. De fato, para aproveitar o sistema em questão, um estrangeiro que se desloque à Itália terá que se mudar para um Município do Sulou em um município localizado em uma das áreas afetadas pelos eventos sísmicos de 2016.

Conforme mencionado, o prazo máximo do benefício é de 10 períodos fiscais. Assim, por exemplo, uma pessoa singular que transferiu a sua residência fiscal para Itália em 2022, poderá beneficiar do imposto alternativo a partir desta anuidade e até 2031 (incluído). Sem a possibilidade de renovação da opção no vencimento.

Como se vê, a lei incentiva os aposentados a se instalarem em pequenos municípios localizados em áreas menos competitivas, para estimular seu crescimento por meio do aumento do investimento e do consumo. O legislador pretende, ao impor esta restrição para efeitos de usufruto dos benefícios, responder ao problema do esvaziamento dos pequenos municípios italianos.

dentro Avaliar O que levou à introdução deste sistema, também lemos o Will of Resolve, Através da ferramenta fiscale assim por meio de sistemas competitivos direcionados a categorias específicas de assuntos, florestas sociais e regionais antigas e não resolvidas.

adendo

Em conclusão, além dos benefícios potenciais listados, deve-se notar que muitas dificuldades podem surgir, inclusive burocráticas. Então, antes de decidir

Mudança para um país estrangeiro por motivos fiscais É sempre recomendável obter apoio de consultor especialistaSó para fazer um Planejamento tributário e patrimonial eficazapenas para implementar Práticas necessárias para obter o status de residente.