Números ruins na Itália para carros elétricos: uma grande falha

O mercado automóvel europeu fechou 2022 com um total de 11.286.939 matrículas, menos 4,1% e menos 488.000 veículos do que em 2021, apesar do quinto resultado positivo consecutivo em dezembro (1.091.119 matrículas, +14,8% face a 950.052 em dezembro de 2021).

A situação ainda é preocupante, mesmo que lentamente se recupere. O carro mais vendido no Velho Continente no ano passado foi o Peugeot 208, o mais popular.

Os cinco principais mercados são Itália, Alemanha, Reino Unido, França e Espanha. O desempenho desses estados em um mês dezembro de 2022 Eles foram particularmente díspares: Alemanha, Reino Unido e Itália tiveram crescimento de dois dígitos (+38,1%, +18,3%, +21%, respectivamente), enquanto a França teve um ‘break-even’ (-0,1%), enquanto a Espanha é o país com o pior resultado, com queda de 14,1%.

Desempenho do mercado em 2022

Quanto aos resultados globais deste ano (dados da ONU), infelizmente não há sinal positivo, ou por aí: a Itália registra a pior queda, 9,7%, seguida pela França com -7,8%, Espanha (-5,4%), Reino Unido (-2,0%) e a Alemanha, o único país a registar uma ligeira melhoria (+1,1%). No entanto, o mercado italiano confirma-se em quarto lugar Tanto em dezembro como ao longo de 2022, mas na comparação anual com o principal mercado europeu, a Alemanha, perdeu peso 6 pontos percentuais, passando de 55,6% para 49,7%.

Carros elétricos: a Itália está em último lugar

Dos cinco principais mercados, a Itália teve outra pontuação negativa e, de fato, é O último mercado em termos de quota de veículos elétricos. O ceticismo de Bill Paese em relação aos carros à venda continua incansavelmente. Na verdade, vamos ver um Participação da Itália de 9,4%Contra 55,4% na Alemanha, 39,4% no Reino Unido, 25% na França e 10,9% na Espanha em dezembro.

No final de 2022 em Itália a cobertura ECV era de apenas 8,8%Em comparação com 31,4% para a Alemanha, 22,8% para o Reino Unido, 21,6% para a França e 9,6% para a Espanha. Um resultado que não podemos definir como ruim.

“As Nações Unidas estão satisfeitas com a aprovação dos dois decretos para estabelecer mais de 21.000 postos de carregamento para veículos elétricos nos próximos três anos, em centros urbanos e rodovias”, diz o diretor-geral Andrea Cardinale, “embora não seja capaz de conheça os detalhes do decreto, que ainda não estão disponíveis.” .

O Ministério do Meio Ambiente e Segurança Energética já acordou Formas de acessar 713 milhões do PNRR (que financiará até 40% dos custos de construção) para instalar pelo menos 7.500 infraestruturas de carregamento ultrarrápido (175 kW) em estradas fora das cidades (excluindo rodovias) e 13.755 infraestruturas de carregamento rápido (pelo menos 90 kW) em regiões urbanas até final de 2025.

Como o próprio Cardeal disse, este é “um primeiro passo importante, que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados vem pedindo há algum tempo, para garantir ao nosso país um rápido desenvolvimento da mobilidade com zero ou baixíssimas emissões, Caso contrário, a Itália ficará muito atrás Em termos de expansão da rede de transporte de mercadorias. De acordo com os últimos dados divulgados a 30 de setembro de 2022, de facto, o nosso país ocupa o décimo quinto lugar no ranking europeu, com 6,7 pontos de carregamento a cada 100 quilómetros contra 8,9 da média europeia.

Gian Primo Quagliano, presidente do Centro Studi Promotor, anunciou: “Na Itália, a participação da eletricidade caiu em 2022 como resultado de O fracasso da campanha de estímulo de 2022 A favor do carro elétrico e dos carros híbridos que fecharam com uma grande quantidade de recursos não utilizados.

Segundo dados da Unrae, nosso país ocupa a 15ª posição no ranking europeu, com 6,7 pontos de carregamento a cada 100 kmcontra 8,9 da média europeia. A Anfia está solicitando fundos especiais para a transição na Europa e acelerando o investimento empresarial para uma re-transformação frutífera.