Sem italiano para MES, risco inútil

Depois de desaparecer do radar por um tempo, a controvérsia ESM voltou a ser um tópico atual. Nos últimos dias, o presidente do Eurogrupo, Donohoe, pediu algumas orientações durante sua conversa com o ministro da Economia, Giorgetti.

O Mecanismo de Gestão Ambiental é uma ferramenta desenhada em 2010 para salvar os países do incumprimento em determinadas crises capazes de ameaçar a estabilidade financeira europeia, o Fundo de Poupança do Estado que interveio – no período 2010-14 – para socorrer a Grécia, Espanha, Portugal, Irlanda e Chipre. Obviamente, diante da intervenção de Mies, esses países tiveram que adotar um rígido protocolo de austeridade econômica e fiscal.

fixar – Em 2020, foi alcançado um acordo político sobre a reforma do mecanismo de gestão ambientalmente saudável, e os pontos mais discutidos foram: condições de acesso às linhas cautelares para uma gestão ambientalmente adequada, condições de acesso às linhas preventivas para casos menos graves e o papel excessivo que o reforma atribui aos órgãos internos. Gestão ambientalmente correta na concessão de empréstimos a países em dificuldade.

A situação na Itália – Sobre esta reforma, todos os governos já deram o seu consentimento – incluindo o Conte 2 em 2020 – e todos os parlamentos da zona euro já ratificaram este acordo. Todos os parlamentos exceto o italiano porque temos um alinhamento parlamentar – dentro e fora da maioria – sempre foram contra o MEE porque é acusado de limitar a soberania nacional se intervir.

Riscos associados a não ter uma mensalidade italiana – Temos certeza de que podemos nos dar ao luxo de deitar no asfalto em frente à Europa, como fazem os ambientalistas para impedir a liberação desse fundo de poupança do Estado? A resposta provavelmente é não, para que o transtorno bipolar não apareça aos olhos dos parceiros europeus. De facto, a posição de nos isolarmos e abrirmos um grave conflito bipolar pode parecer um pouco bipolar no preciso momento em que pedimos à Comissão mais flexibilidade orçamental na frente do défice para apoiar o nosso tecido produtivo, no momento em que nos encontramos. Reivindicar mais agilidade no terreno do PNRR devido às nossas deficiências burocráticas. Além disso, em breve pediremos à Comissão que aprove – no contexto do novo Pacto de Estabilidade – um regime de reembolso da dívida particularmente flexível e flexível.

Sem mencionar que, para alguém, nossa tendência de minar a credibilidade da Itália, fazendo uma reviravolta no mecanismo ESM justamente quando precisamos desesperadamente do máximo de credibilidade internacional, pode parecer no mínimo totalmente original. Isso porque a partir de 2023 teremos que financiar nossa dívida pública anormal sem o guarda-chuva protetor do Banco Central Europeu, que, a partir de março, reduzirá gradativamente a compra de títulos públicos europeus, principalmente títulos italianos.

[NdR – Fonte Teleborsa.it che si ringrazia per la collaborazione – Andrea Ferretti è docente al Master in Scienze economiche e bancarie europee LUISS Guido Carli]

