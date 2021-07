Ray, Ministério da Economia, propõe dinheiro e Fuortes no conselho de administração

Crítica da liga – Os indícios dados pelo governo incomodaram a Liga, já que Fortes é “conhecido como uma figura muito próxima da esquerda, especialmente de Veltroni, proposto por Calinda como candidato à prefeitura do Partido Democrata, sem certa experiência televisiva, que os trabalhadores do Teatro dell’Opera di Roma têm disputado ferozmente durante anos. Numerosos. Definitivamente, não é uma personalidade ou personagem distinto associado à empresa. Uma escolha surpreendente. ” A afirmação foi da senadora e subsecretária Lucia Borgonzoni, chefe do Departamento de Cultura de Carroccio.

Quem é Marinella Soldi? Marinella Soldi é atualmente Presidente da Fundação Vodafone Itália e Diretora Independente da Nexi, Italmobiliare e Ariston Thermo. Nascida em Feiglin Valdarno (Florença) e criada em Londres, ela possui um BA em Economia pela London School of Economics e um MBA pelo INSEAD, França. Ele começou sua carreira na McKinsey, onde trabalhou como consultor estratégico por três anos entre Londres e Itália.

Em 2000, ele fundou a Soldi Coaching, uma empresa de treinamento de liderança com clientes em todo o mundo, e por nove anos trabalhou como coach líder nos setores de tecnologia e mídia. Ela foi CEO da Discovery Network Southern Europe (para Itália, Espanha, Portugal e França) por dez anos até outubro de 2018. Ela então ocupou cinco anos em cargos de gerência sênior na MTV Networks Europe, Vice-Presidente de Desenvolvimento Estratégico em Londres e GM, e MTV Italia em Milão.

Quem é Carlo Fortez? – Carlo Fortes é supervisor do Teatro dell’Opera di Roma desde 2013, confirmado até 2025. Diretor e economista, há mais de vinte anos realiza estudos e consultoria em questões de economia e cultura, com referência à gestão de teatros, museus, patrimônio cultural, animação ao vivo e televisão e cinema em nome de empresas públicas e privadas, autarquias, museus estaduais e municipais, órgãos reguladores, associações setoriais e instituições culturais.

Fortez é formado em Ciências Econômicas e Estatísticas pela Universidade de Roma “La Sapienza” e é aluno de economistas renomados como Paulo Silos Labini e Luigi Spaventa. Lecionou Sistemas Regulatórios de Entretenimento ao Vivo (curso de graduação em Artes, Música e Artes Cênicas na Universidade Roma Tre). De 2011 a 2019 foi Secretário-Geral da Associação para a Economia da Cultura. De 2003 a 2015, foi também CEO da Fundação Musica per Roma, gerindo o Auditório Parco della Musica. De 2012 a 2013, foi Comissário Extraordinário da Fundação Petruzzelli e da Teatri di Bari Opera Symphony Foundation. Fortes foi Diretor Geral do Palazzo delle Esposizioni e Quirinal Stables em Roma de 2002 a 2003. Ele então atuou como Diretor de Roma de 1998 a 2001, bem como Diretor do Fondazione Cinema per Roma de 2007 a 2011. Em julho de 2015, recebeu o título de Cavaleiro da Legião de Honra da República da França e, em dezembro de 2015, o “Prêmio Internacional Franco Cuomo” pelo departamento de teatro. Em março de 2016 foi nomeado Diretor da Rome Tri-Palladium University Foundation. Em abril do mesmo ano, foi nomeado Comissário Extraordinário da Fundação Arena di Verona, cargo que foi reafirmado em outubro de 2016 e expirou em outubro de 2017.