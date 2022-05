Substituiremos um terço do gás russo por hidrogênio

Sexta-feira, 6 de maio de 2022 – 19:21

Von der Leyen: Vamos substituir um terço do gás russo por hidrogênio

Modelo da Espanha para o Ecossistema de Renováveis, GNL e Hidrogênio

BRUXELAS, 6 de maio (Askanews) – Hoje, durante um discurso em Barcelona, ​​​​a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, indicou o objetivo de substituir um terço do gás importado da Rússia para as necessidades energéticas da União Europeia por hidrogênio, ou seja, 50 bilhões de metros cúbicos anuais de um total de cerca de 150 bilhões de metros cúbicos. Desta forma, von der Leyen provavelmente antecipa uma das novas propostas que serão apresentadas no final do mês com a revisão do plano estratégico “REPowerEU”, que foi solicitado pelo Conselho Europeu para permitir que a UE se livrasse de dependência do gás russo.



Assim, a União Europeia pretende substituir o hidrogénio, produzido nos estados membros ou importado, pela mesma quantidade de gás russo que a Comissão acredita poder substituir no próximo ano por importações de GNL dos Estados Unidos.





Von der Leyen falou sobre isso durante seu discurso por ocasião da segunda edição do European Building Award, concedido a ela pelo “Cercle d’Economia” em Barcelona, ​​​​na presença do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. (A primeira versão é definida pelo atual primeiro-ministro italiano Mario Draghi.)O presidente da Comissão Europeia disse que o plano de recuperação da “próxima geração” da União Europeia ajudará a transformar a Catalunha em um dos novos vales de hidrogênio da Europa.Esta área é o ambiente perfeito para isso. Produziu – como disse a Sanchez e ao público espanhol – muita energia, do vento, da água e da energia nuclear. E agora você está criando todo um ecossistema de hidrogênio. Você está investindo na produção de hidrogênio limpo, nas novas frotas de ônibus a hidrogênio para Barcelona e Tarragona, mas também em habilidades e treinamento, com o novo mestrado interuniversitário em tecnologias de hidrogênio. isso é ótimo. E não há melhor exemplo do tipo de mudança que queríamos desencadear quando lançamos a Next Generation EU.Isso – a continuação de von der Leyen – tornou-se ainda mais urgente após a agressão da Rússia contra a Ucrânia. A Espanha construiu ao longo dos anos um sistema energético flexível baseado em energias renováveis ​​locais e uma rede diversificada de fornecedores de energia. Indicou que você tem a maior capacidade de regaseificação de gás para gás da Europa e já se tornou o principal centro de GNL da África e das Américas.”Agora, toda a Europa concorda que devemos reduzir urgentemente nossa dependência dos combustíveis fósseis russos. É fundamental para nossos objetivos climáticos e para acabar com a chantagem do Kremlin. Ele observou que no mês passado apresentamos um novo plano chamado “REPowerEU” para substituir 150 bilhões de metros cúbicos de gás russo anualmente. “Esta é a quantidade de gás que importamos da Rússia no ano passado.”“Concordei com o presidente dos EUA Biden – lembra von der Leyen – sobre o fornecimento adicional de 50 bilhões de metros cúbicos de GNL a partir do próximo ano. Isso substituirá um terço do gás russo. Estamos dobrando nossas metas de hidrogênio. Isso pode substituir outro terceiro O Presidente da Comissão concluiu ser favorável a projectos transfronteiriços, por exemplo a ligação vital entre Portugal, Espanha e França “para o transporte de gás e hidrogénio.Local / Int9

