Doença depois da pizza: a marca italiana no horizonte

A empresa italiana de alimentos Buitoni, cuja marca de produtos congelados e molhos foi adquirida pela multinacional suíça Nestlé, foi processada novamente na França, depois que uma pizza ‘Fraîch’Up’ foi retirada por causa da bactéria Escherichia Coli na massa. Um segundo lote de pizza industrial pronta já está no horizonte, a pizza congeladaBela NápolesSempre feito por Buitoni. As investigações francesas, que terão de apurar a presença de uma possível contaminação, começaram na sequência da denúncia feita em 29 de março por uma mulher residente no sul do país francófono, em Perpignan. O advogado da mulher, o advogado Pierre Debuisson, anunciou o que havia acontecido.

Doença depois da pizza

E de acordo com o que foi noticiado pela emissora de televisão “BfmTv”, a mulher, de 34 anos, mãe de família, começou a sofrer de algumas doenças que ocorreram dois dias depois de comer uma das pizzas de um conhecido italiano. marca, acompanhada de sintomas atribuídos a uma infecção gastrointestinal, como dores na região lombar, vômitos e febre, tão fortes que ela teve que ser hospitalizada. “Eu tinha dois tipos de bactérias, eEscherichia coli e Shigella” , disse ao locutor. Durante o almoço, que estava sob investigação, a mulher foi, como afirmou o advogado da família, a única que comeu pizza Bella Napolitana. O produto Buitoni Nestlè ainda não foi recolhido e ainda está à venda nos supermercados franceses. No entanto, as análises continuam. A mulher e o advogado Dubuisson brigam com o objetivo de retirar o produto ofensivo em breve. As investigações sobre o caso Fraîch’Up também continuam.

O que está acontecendo na França

A empresa especificou em um comunicado de imprensa: De qualquer forma, estamos levando esse assunto muito a sério e nos comunicando com as autoridades francesas. A relação entre a epidemia de síndrome hemolítico-urêmica (SHU) e a infecção por Escherichia coli produtora de toxina Shiga (STEC) na França refere-se exclusivamente ao grupo Pizza Friesup produzido na França e não comercializado na Itália. Todos os outros produtos da marca Buitoni podem ser consumidos com segurança.”

De acordo com relatórios das autoridades de saúde francesas, dois casos graves de infecção foram registrados e duas crianças morreram, embora a ligação à pizza não tenha sido confirmada até agora. De fato, desde o final de fevereiro de França Há uma exacerbação acentuada das síndromes hemolíticas, hemolíticas e urêmicas associadas à contaminação por E. coli. Os casos levam à insuficiência renal e ocorrem em crianças. De acordo com o site Santé Publique France, 75 casos foram registrados em indivíduos com idades entre 1 e 18 anos. Como mencionado anteriormente, duas crianças morreram, embora a ligação ao consumo de pizza congelada Fresh Up não tenha sido confirmada.