O novo Garmin Panda Fiat, nascido para quem ama a liberdade

O novo Fiat Panda é mostrado pela primeira vez, a casa de Turim além do carro tem um presente para os futuros compradores de carros.

Novo foi introduzido Fiat Panda quem está sujeito a Nova reestilização Principalmente na estética. o novo os carros a partir de casa de Turim Tente dar a si mesmo um Espirito de aventurae se abre para cooperar com um vigiar casa. Abrindo-se para prestigiar o design E você ainda receberá um arquivo Assista como um presentecom compraos carros. Vamos dar uma olhada mais de perto novo pandaque agora é completamente diferente de primeira edição subordinar 1980.

O novo Fiat Panda Garmin

lá novo panda Mostre-nos com verniz floresta verdecom detalhes coloridos laranja. EU ‘os carros monta como padrão jantes de 15 polegadasE Luzes diurnas de LEDE faróis de nevoeiroE se quiser pode baixar gancho de tração duplaque fica na parte na frente do carro. como vemosos carros É parecido com você Versões prévias Do lado de fora, monte a escrita Garminesta é a marca de relógios e sistemas de navegação que abriu um deles cooperação.

o motor a partir de novo panda é o habitual Três cilindros Mi-Hybrid 1.0 Fortemente 70 cavalos. EU ‘interno para o carro torna-se mais excitante do que no passado, o Preto É o mestre, mas com detalhes aqui também laranja que dão estilo. lá Fiat Padrão dará controle climático automáticoE encosto de cabeça traseiroa verdadeira novidade está Técnica. cooperar com Garmin levou a um tela sensível ao toque de 7 polegadasque apresenta um arquivo rádioTodos Ajudas e comandos no volantee as Compatibilidade Com Apple Car Play E Android Auto.

Fiat com compra novo panda vai te dar presente gratuitoUm Praça Garmin. O relógio tem muitas funções, desde a função básica de dizer as horas até Medição da frequência cardíaca. o relógio inteligente Ele tem tela sensível ao toque de 1,3 polegadase as GPS também cálculo do nível de pressão Quem usa, bem como a medida Qualidade de descanso noturno. lá bateria dura até 6 diasenquanto com GPS ativo venha para 14 horas.

novo preço do panda

lá casa de Turim . disse novo panda Não só terá cor floresta verde, mas você também pode comprá-lo em outras cores. Essas cores são sorvete brancoE mestre cinza E cinema negroAs cores, no entanto, que então refletemLaranja nos detalhes. o preço de venda do carro 18.230 euros, um preço diferente do anterior, mas aqui estamos falando do melhor que ele pode oferecer. uma estilo mais curado É mais Atleta para pandaque quer continuar a sercarro principalNo mercado nacional.