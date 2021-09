Primeiro a investir em baterias

Domingo, 19 de setembro de 2021 – 14:14

Sevovich (Comissão da UE): Primeiro em investimentos em baterias

Vice-presidente do Comitê Presadiretta Rai3 na segunda-feira

Roma, 19 de setembro. (Askanews) – “A Europa hoje está indiscutivelmente em primeiro lugar em investimentos no setor de baterias, com mais de 60 bilhões de euros anuais, mais de três vezes o que a China investe. Se olharmos para a extração de lítio, por exemplo, através do projetos que temos na Europa Em Portugal, Espanha, França e República Tcheca, já podemos atender a 80% de nossas necessidades até 2025. Mas estamos preocupados não apenas em encontrá-los, mas também em poder operar. ” A informação foi afirmada pelo vice-presidente da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, presidente da European Battery Association, em entrevista a Marcello Brecciaroli para a PresaDiretta no episódio “The Electric Revolution” que será transmitido na segunda-feira, 20 de setembro às 21h20 no Rai3.



Sefcovic fala sobre as preocupações com os enormes impactos ambientais das novas tecnologias. “Tomemos por exemplo a dependência que a Europa teve no passado do setor de hidrocarbonetos, e a situação que estamos enfrentando agora com matérias-primas críticas é muito semelhante, então precisamos realmente focar neste problema. Não devemos nos preocupar apenas em ter um mais verde ou economia digital, devemos. Também temos que nos certificar de que é mais confiável e resiliente. ”





“Desde o início – estabelece – entendemos que se realmente queremos vender carros sustentáveis ​​para a geração do milênio, é essencial que todo o processo dê certo. Isso significa que precisamos saber de onde nossos recursos estão vindo e como eles estão realmente sendo extraído. ”“É por isso que queremos que cada bateria tenha seu próprio passaporte digital, onde todos esses dados serão registrados”, acrescenta Sefcovic. Essa também será nossa vantagem em termos de vendas em relação às baterias chinesas. Não podemos competir com eles em preço, então estaremos competindo em sustentabilidade. ”Em resposta à importação da maioria das matérias-primas da Ásia e da América Latina, o vice-presidente afirma: “Queremos alcançar a independência estratégica e enfrentaremos o problema dos recursos tentando produzi-los nós mesmos e quando tivermos de importar. garantir que quem quer abastecer a Europa, que será o maior mercado do mundo, deve fornecer evidências do cumprimento das regras. Para isso, precisaremos criar uma aliança global de baterias, para termos padrões comuns no futuro. ”“No passado, muitos erros foram cometidos no setor de mineração, mas por isso mesmo, nós já criamos uma tabela sobre extração ética e sustentável este ano que estabelecerá princípios muito claros para quem deseja fornecer às indústrias automotivas europeias. respeito. Espero que isso traga alguma clareza ”, conclui Sefkovic.