Alerta de airbag com defeito: 30 milhões de veículos verificados

Alerta global e preocupação com airbag Mais de 30 milhões de carros foram produzidos por cerca de 20 fabricantes de automóveis diferentes. Razão? Possível defeito de fabricação.

Campainhas de alarme em airbags japoneses

Os airbags desapareceram da lupa Takata, uma empresa de autopeças japonesa com fábricas em quatro continentes e sua sede europeia localizada na Alemanha. Na verdade, em 2013, uma série de mortes e ferimentos relacionados a insufladores com defeito em sua subsidiária mexicana, Tacata Airbags, levaram a empresa a fazer o recall de 3,6 milhões de veículos equipados com esses airbags. Por outro lado, a investigação de hoje permaneceu em silêncio (talvez por este precedente perturbador), mas surgiu graças à Reuters citando um documento do governo.

O que são carros

A National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), uma agência que faz parte do Departamento de Transporte dos Estados Unidos, abriu uma investigação sobre veículos. construção Entre 2001 e 2019 com airbag japonês. Nessa bagunça estão todos os principais fabricantes de automóveis: Honda, Ford, Toyota, General Motors, Nissan, Subaru, Tesla, Ferrari, Mazda, Dallmeier, BMW, Chrysler (agora parte do grupo Stylantis), Porsche, Jaguar Land Rover. No momento, nenhuma empresa quis comentar a notícia de que não surpreenderia o setor há pelo menos 10 anos o sistema de proteção estava sistematicamente no fogo cruzado: há cinco anos, a almofada salva-vidas era considerada um “perigo de explosão “com Honda Um americano admitiu em um comunicado à imprensa alguns problemas após a morte do motorista de um Honda Accord construído em 2002.

vítimas de airbag

Mais de 100 milhões de dispositivos infláveis ​​foram recolhidos nos últimos 10 anos, dos quais 67 milhões estão apenas nos Estados Unidos: mais de 400 pessoas foram infectadas e pelo menos 28 morreram em todo o mundo. “ Embora os riscos de segurança atuais não tenham sido identificados, é necessário mais trabalho para avaliar os riscos futuros de bombas de sopro a seco não montadas. “Mencionado NHTSA em sua análise.” É necessário mais Educação Para avaliar a segurança a longo prazo de sopros dessecantes ‘, ele lê o jornal Colina. Já em fevereiro de 2020, a agência federal ordenou o recall de 56 milhões de carros para um exame abrangente, airbags defeituosos foram encontrados em quase 16 milhões de modelos. Em seguida, 70% do total foi reposto. A pesquisa destacou o atendimento excessivo ou insuficiente de defender, defeito que pode causar a explosão dos airbags ou retardar o seu funcionamento, tornando-os inúteis.

Penalidade de bilhões

Mas não é só o problema da Honda: em 2018 é a vez Toyota Enquanto em 2017, ano em que a agência federal ordenou a inspeção de 42 milhões de carros, uma foto do vice-xerife Danny Beckworth mostrava aos repórteres os restos de um airbag que matou uma garota de 17 anos no Texas. A almofada salva-vidas explodiu e disparou uma haste de metal como uma bala no pescoço do motorista. A empresa de manufatura Takata concordou em pagar multa de um Bilhões de dólares Para encerrar uma disputa com o Ministério da Justiça sobre onze incidentes fatais. Três anos atrás, em 2014, foi a vez da Ford e da Chrysler puxarem os modelos. Agora, sete anos depois, o sistema está sob ataque novamente: mas, infelizmente, o número de montadoras em risco aumentou.